Пропадна контролата между Ботев Пловдив и Партизан: "Канарчетата" намериха нов съперник в Турция

Контролната среща между Ботев Пловдив и сръбския Партизан, планирана за 21 януари, няма да се състои. Причината за неочакваната промяна е вълна от заболявания сред играчите на белградския тим, което принуди "гробарите" да се откажат от участието си в контролата.

От Партизан са проявили коректност и са уведомили своевременно "жълто-черните" за възникналите кадрови затруднения, като са изразили уважение към българския клуб и съжаление за създалата се ситуация.

Ръководството на "канарчетата" бързо намери алтернативен съперник. Утре тимът ще премери сили с Дреница, който е на 8-мо място в шампионата на Косово.



Мачът е от 15:00 часа (българско време).

Останалите контроли на турска земя ще бъдат срущу Оболон (Украйна), Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина) и Пахтакор (Узбекистан).