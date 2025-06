Кристиано Роналдо подписа исторически нов договор с Ал Насър

Световният футболен ас Кристиано Роналдо официално ще продължи да радва феновете на Ал Насър, след като клубът от Саудитска Арабия обяви сензационно удължаване на договора му.

Новото споразумение, което ще задържи петкратния носител на „Златната топка“ в Рияд до лятото на 2027 година, е истински рекордьор – Роналдо ще получи колосалните 400 милиона евро, а освен това ще стане и съсобственик, придобивайки около 5% от акциите на клуба.

Досегашният контракт на португалската суперзвезда изтичаше в края на юни, което разпали слухове за евентуална раздяла и ново предизвикателство. Въпреки това, самият Роналдо наскоро разсея всички съмнения, като категорично заяви, че остава верен на „жълто-сините“, с които вече две години и половина пише нова страница в своята бляскава кариера.

