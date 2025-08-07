Новини
Изненадващ финал в Торонто: Руснак срещу американец в спор за титлата

Карен Хачанов отстрани Александър Зверев

Изненадващ финал в Торонто: Руснак срещу американец в спор за титлата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неочаквани развръзки белязаха тазгодишния Мастърс 1000 турнир на твърди кортове в Торонто, където фаворитите отпаднаха, а на финала ще се изправят руснакът Карен Хачанов и американският талант Бен Шелтън.

Състезанието, което разполага с внушителен награден фонд от над 9 милиона долара, предложи истински тенис спектакъл и нови герои на корта. Карен Хачанов, който не бе достигал до финал на турнир от тази категория от 2018 година насам, демонстрира изключителна воля и хладнокръвие. В драматичен полуфинал той надделя над първия поставен Александър Зверев с резултат 6:3, 4:6, 7:6(4). Руснакът показа стоманени нерви, след като спаси мачбол при 5:6 в третия сет, а в последвалия тайбрек обърна развоя от 1:3 до победа, осигурявайки си място в битката за трофея.

От другата страна на мрежата ще застане Бен Шелтън – младата американска сензация, която за първи път в кариерата си ще играе финал на турнир от такъв ранг. Шелтън впечатли с категорична победа над сънародника си и втори в схемата Тейлър Фриц – 6:4, 6:3 за едва 79 минути игра. Американецът не допусна нито един пробив, а на три пъти успя да вземе подаването на Фриц, демонстрирайки отлична форма и увереност.

Двамата финалисти са се срещали само веднъж досега – по-рано тази година в Индиън Уелс, където Шелтън излезе победител в два сета. Сега обаче залогът е много по-голям, а атмосферата – наелектризираща.


  • 1 Ники

    2 0 Отговор
    Слава на Руската Империя.

    10:22 07.08.2025

