Димо Андреев на косъм от финала в хвърлянето на чук на европейското първенство в Тампере

7 Август, 2025 13:41

Младият ни състезател се нареди на 13-о място в квалификациите

Димо Андреев на косъм от финала в хвърлянето на чук на европейското първенство в Тампере - 1
Кадър: БНТ
Ангел Лазаров

Българският талант в леката атлетика Димо Андреев остана само на крачка от участие във финалната фаза на хвърлянето на чук на Европейското първенство за юноши и девойки до 20 години, което се провежда в Тампере, Финландия.

Младият ни надежден състезател, който миналата година спечели сребро на шампионата в Банска Бистрица при 18-годишните, този път се нареди на 13-о място в квалификациите.

Андреев постигна резултат от 69.05 метра – само 45 сантиметра не му достигнаха, за да се нареди сред най-добрите 12 и да си осигури място във финала.

Последната квота за решителната битка грабна гръцкият атлет Сотириос Гентекос с опит от 69.50 метра.

В квалификационния кръг най-силно впечатление направи унгарецът Армин Сабадос, който буквално отвя конкуренцията с изключително постижение от 80.68 метра.




