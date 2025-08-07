Биатлонистът Йоханес Тингнес Бьо стана футболист

Изненадващ обрат в кариерата на един от най-успешните биатлонисти в историята! Норвежкият спортен титан Йоханес Тингнес Бьо, който може да се похвали с пет олимпийски златни медала и цели 23 световни титли, официално обяви, че се впуска в ново предизвикателство – футбола.

32-годишният Бьо, който само преди няколко месеца сложи край на бляскавата си биатлонска кариера, разкри в социалните мрежи, че е подписал договор с норвежкия клуб Вингер, състезаващ се в шеста дивизия.

С чувство за хумор и намигване към футболните фенове, той сподели и трансферната сума – символичните 80 евро, като по този начин напомни на стила на известния трансферен гуру Фабрицио Романо.

Според официалната информация от Норвежката футболна асоциация, Бьо ще заеме позицията на полузащитник в новия си отбор.

„Време е за ново начало! Първият ми мач е още утре“, написа ентусиазирано спортната легенда в профила си, предизвиквайки вълна от реакции сред почитателите си.