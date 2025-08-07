Млад испанец подписва нов договор с Реал Мадрид и взима №9

Младият испанец Гонсало Гарсия е на път да се утвърди като новата голяма надежда в атаката на Реал Мадрид, след като клубът е започнал преговори за подновяване на договора му и възнамерява да му даде легендарния номер 9.

Това съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

21-годишният нападател впечатли по време на тазгодишното Световно клубно първенство, където отбеляза четири гола и даде една асистенция и се очаква през предстоящия сезон 2025/2026 да получава все повече шан

🚨 Real Madrid are in active talks over new deal for Gonzalo García.



Decision made in July about plan for striker to stay after excellent Club World Cup as top scorer.



New contract expected to be done as Gonzalo wants to stay… and wear legendary #9 shirt. pic.twitter.com/LecqxsvSUZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Решението на клуба да не търси нов централен нападател това лято е ясно послание – вместо пореден звезден трансфер, мадридчани ще залагат на собствени таланти. Гарсия, който е част от академията на Реал от 2014 година и е родом от Мадрид, се превръща в символ на това ново поколение.

Той се очаква да наследи фланелката с №9, освободена от Килиан Мбапе, който наскоро взе №10. С това Гарсия ще върви по пътя на Карим Бензема, Роналдо Феномена, а също и Кристиано Роналдо, който носеше №9 през първия си сезон в Мадрид.