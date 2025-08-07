Новини
Млад испанец подписва нов договор с Реал Мадрид и взима №9

7 Август, 2025 16:00 315 0

Това съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо

Млад испанец подписва нов договор с Реал Мадрид и взима №9 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младият испанец Гонсало Гарсия е на път да се утвърди като новата голяма надежда в атаката на Реал Мадрид, след като клубът е започнал преговори за подновяване на договора му и възнамерява да му даде легендарния номер 9.

Това съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

21-годишният нападател впечатли по време на тазгодишното Световно клубно първенство, където отбеляза четири гола и даде една асистенция и се очаква през предстоящия сезон 2025/2026 да получава все повече шан

Решението на клуба да не търси нов централен нападател това лято е ясно послание – вместо пореден звезден трансфер, мадридчани ще залагат на собствени таланти. Гарсия, който е част от академията на Реал от 2014 година и е родом от Мадрид, се превръща в символ на това ново поколение.

Той се очаква да наследи фланелката с №9, освободена от Килиан Мбапе, който наскоро взе №10. С това Гарсия ще върви по пътя на Карим Бензема, Роналдо Феномена, а също и Кристиано Роналдо, който носеше №9 през първия си сезон в Мадрид.


