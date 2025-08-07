Новини
Джоб Белингам взе екипа с №7 в Борусия Дортмунд

7 Август, 2025 16:30 409 0

Очаква се американският национал да напусне германския отбор през настоящото трансферно лято

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новото попълнение на Борусия Дортмунд Джоб Белингам ще носи екипа с номер 7 през новия сезон 2025/2026, обявиха официално от клуба, което отново повдигна въпросителните около бъдещето на Джовани Рейна, който носеше именно номер 7 до момента.

Очаква се американският национал да напусне германския отбор през настоящото трансферно лято.

19-годишният Белингам взе номер 77 след пристигането си от английския Съндърланд и носеше именно него по време на Световното клубно първенство в САЩ.

22-годишният Рейна не получаваше солидно игрово време пред миналия сезон, като имаше затруднения с формата и физическото си състояние.

Той бе титуляр само в три мача от Бундеслигата и изглежда е все по-близо до раздяла с Борусия Дортмунд.

Ако той все пак остане в тима, ще вземе екипа с номер 21.

Джовани Рейна е част от Борусия от 2019 година. От тогава той записа 146 мача, в които реализира 19 гола. Интерес към него имаше от италианския Парма.


