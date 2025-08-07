Новини
Новак в Серия А представи официално Хуан Куадрадо (ВИДЕО)

7 Август, 2025 18:15

  • хуан куадрадо-
  • пиза-
  • футбол-
  • аталанта

Това е седми италиански отбор за колумбиеца

Новак в Серия А представи официално Хуан Куадрадо (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Новакът в Серия “А” Пиза представи с видео монтаж привличането на десния краен бранител Хуан Куадрадо, който за последно носи екипа на Аталанта.

37-годишният халф-бек записа 32 мача през последния сезон с екипа на бергамаските.

Куадрадо е първото сериозно име в състава на Алберто Джилардино, който има амбицията да помогне на отбора да остане в елита на Италия.

Пиза се завърна в Серия “А” след 34 години в по-ниските дивизии.

Любопитно присъствие в тосканския състав са 19-годишният българин Адриан Райчев, както и големият син на легендата Джанлуиджи Буфон - 17-годишният Луис Буфон. И двамата се подвизават в атака.


