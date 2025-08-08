Новини
Денислава Глушкова на полуфинал в Сърбия

8 Август, 2025 14:59

21-годишната българка победи София Лансере

Денислава Глушкова на полуфинал в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишната Глушкова победи с 6:2, 7:5 София Лансере (Русия). Срещата продължи 2 часа и 10 минути.


Българката поведе с 5:0 първия сет и без проблеми го спечели с 6:2. Глушкова изпусна на два пъти преднина от пробив във втората част, като при 5:3 сервира за спечелване на мача, но допусна изравняване за 5:5. Националката поведе с 6:5, а след това с нов пробив от третия си мачбол триумфира с победата.


За място на полуфиналите Денислава Глушкова ще играе срещу победителката от мача между водачката в схемата Мириам Булгару (Румъния) и квалификантката Миа Ристич (Сърбия).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    Мъного добъре! Още нови успехи на момата!

    15:18 08.08.2025

