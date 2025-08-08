Сензационна първа титла за тийнейджърката Виктория Мбоко след драматичен обрат срещу Наоми Осака

Канадската тийнейджърка Виктория Мбоко написа златна страница в историята на тениса, след като триумфира за първи път в кариерата си на престижния турнир WTA 1000 в Монреал. Само на 18 години, младата надежда на Канада покори върха пред родна публика, като на финала надделя над далеч по-опитната японка Наоми Осака – бивша №1 в света.

Финалният сблъсък се превърна в истински спектакъл, изпълнен с обрати и емоции.

Осака започна уверено и спечели първия сет с 6:2, но Мбоко не се предаде. Във втория сет двете съпернички си размениха цели седем пробива, а канадката показа характер и изравни резултата – 6:4. В решителния трети сет Мбоко буквално прелетя по корта, доминираше във всяко разиграване и затвори мача с категоричното 6:1.

Този успех не само донесе първа титла на Мбоко, но и я изстреля до 25-ото място в световната ранглиста – впечатляващ скок за младата звезда, която по пътя към трофея елиминира и втората в света Коко Гоф.

„Благодаря ти, Наоми, за невероятния двубой! Винаги съм се възхищавала на играта ти и съм те следяла още от дете. За мен е чест да споделя корта с теб“, сподели развълнуваната шампионка след края на финала, докато публиката я аплодираше бурно.

За съжаление, поведението на Осака след мача предизвика вълна от недоволство – японката не поздрави победителката, което не остана незабелязано от феновете и медиите.