Северозападното дерби на Първа лига Монтана - Ботев Враца завърши без победител

В четвъртия кръг на българската Първа лига Монтана и Ботев (Враца) не успяха да излъчат победител завършвайки при нулево равенство на стадион „Огоста“. Двата състава продължават да търсят първия си успех в шампионата, като и след този двубой остават без победа.

Срещата предложи множество емоции, но така и не донесе попадения за радост на феновете. Гостите от Враца могат да съжаляват за пропуснатите шансове, особено след като в 18-ата минута Антоан Стоянов не успя да реализира дузпа. Вратарят на Монтана, Васил Симеонов, се превърна в герой, отразявайки удара, отсъден след игра с ръка на Антон Тунгаров.

През първата част футболистите на Христо Янев доминираха на терена, създавайки няколко отлични положения, но така и не намериха път към мрежата на домакините. В същото време, селекцията на Танчо Калпаков не успя да отправи нито един точен удар към вратата, пазена от Димитър Евтимов.

След почивката Монтана показа по-агресивна игра и също стигна до опасни ситуации пред вратата на Ботев. Късметът обаче не бе на страната и на двата отбора – първо Даниел Генов от гостите разтресе гредата, а малко по-късно резервата Владислав Цеков върна жеста, като удари гредата за Монтана.

За Монтана това бе второ равенство от началото на сезона, като тимът има и две поражения. Ботев (Враца) пък записва трето реми, допълнено от една загуба.







