Новини
Спорт »
Бг футбол »
Северозападното дерби на Първа лига Монтана - Ботев Враца завърши без победител

Северозападното дерби на Първа лига Монтана - Ботев Враца завърши без победител

8 Август, 2025 23:18 316 0

  • първа лига-
  • монтана -
  • ботев враца-
  • футбол-
  • бг футбол-
  • първенство

Срещата предложи множество емоции

Северозападното дерби на Първа лига Монтана - Ботев Враца завърши без победител - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В четвъртия кръг на българската Първа лига Монтана и Ботев (Враца) не успяха да излъчат победител завършвайки при нулево равенство на стадион „Огоста“. Двата състава продължават да търсят първия си успех в шампионата, като и след този двубой остават без победа.

Срещата предложи множество емоции, но така и не донесе попадения за радост на феновете. Гостите от Враца могат да съжаляват за пропуснатите шансове, особено след като в 18-ата минута Антоан Стоянов не успя да реализира дузпа. Вратарят на Монтана, Васил Симеонов, се превърна в герой, отразявайки удара, отсъден след игра с ръка на Антон Тунгаров.

През първата част футболистите на Христо Янев доминираха на терена, създавайки няколко отлични положения, но така и не намериха път към мрежата на домакините. В същото време, селекцията на Танчо Калпаков не успя да отправи нито един точен удар към вратата, пазена от Димитър Евтимов.

След почивката Монтана показа по-агресивна игра и също стигна до опасни ситуации пред вратата на Ботев. Късметът обаче не бе на страната и на двата отбора – първо Даниел Генов от гостите разтресе гредата, а малко по-късно резервата Владислав Цеков върна жеста, като удари гредата за Монтана.

За Монтана това бе второ равенство от началото на сезона, като тимът има и две поражения. Ботев (Враца) пък записва трето реми, допълнено от една загуба.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ