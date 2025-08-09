Лудогорец удари на камък с нова оферта за бразилски нападател от Гремио

Българският шампион Лудогорец отново се сблъска със стената на бразилския футболен колос Гремио в опитите си да привлече нападателя Андре Енрике. Въпреки подобреното предложение от страна на разградчани, южноамериканците категорично са отказали офертата, съобщава журналистът Фабио Варгас.

Според информацията, Лудогорец е предложил да вземе 190-сантиметровия таран под наем за срок от една година срещу 300 хиляди долара, като в договора е заложена и опция за откупуване на стойност 3 милиона долара. Въпреки това, Гремио не е проявил интерес към подобна сделка – или сумата не удовлетворява бразилците, или клубът не желае да се разделя с нападателя си временно.

Южноамериканският гранд настоява за директна продажба на Енрике, като цената е фиксирана на 5 милиона долара. Междувременно, самият Андре Енрике в момента се възстановява от травма в бедрото, което допълнително усложнява евентуален трансфер. Не е ясно кога голмайсторът ще се завърне на терена, а последният му официален мач за Гремио датира от 19 юли срещу Вашку да Гама, когато именно получава контузията.

Това не е първият отказ от страна на Гремио – в края на миналия месец бразилският клуб вече е отхвърлил първоначалната оферта на „орлите“ за 22-годишния нападател.

Енрике пристигна в Порто Алегре в началото на 2024 година от Ерсилио Луз срещу 1,2 милиона евро. Оттогава насам той има 18 участия и 2 попадения във всички турнири с екипа на Гремио.