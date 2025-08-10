Новини
Дибала и Раниери почетоха паметта на Диого Жота с трогателен жест на "Анфийлд"

10 Август, 2025 09:20 515 1

Те положиха цветя пред мемориала издигнат в чест на загиналия футболист и сведоха глави в минута мълчание

Дибала и Раниери почетоха паметта на Диого Жота с трогателен жест на "Анфийлд" - 1
Снимка: x.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната сцена продължава да тъгува след трагичната загуба на Диого Жота – един от най-ярките таланти на Ливърпул и португалския национален отбор. Вълната от съпричастност и съболезнования не стихва, а последният емоционален момент дойде от страна на Рома.

В навечерието на приятелския двубой между "римските вълци" и Евертън, Пауло Дибала, легендарният треньор Клаудио Раниери и спортният директор Фредерик Масара посетиха митичния "Анфийлд". Там те положиха цветя пред мемориала, издигнат в чест на Жота, и сведоха глави в минута мълчание, отдавайки почит на футболиста и неговия по-малък брат Андре Силва, които загинаха трагично при автомобилна катастрофа в Испания в началото на юли.

В знак на уважение и вечна памет, Ливърпул официално извади от употреба фланелката с номер 20 – символичен жест, който ще остане завинаги в историята на клуба. Освен това, ръководството на "червените" обяви, че предстои изграждането на специален мемориал, който да напомня за приноса и духа на Жота.

Името на португалския нападател ще бъде в центъра на вниманието и при подновяването на официалните мачове на Ливърпул. В неделя, на стадион "Уембли", тимът ще се изправи срещу Кристъл Палас в битка за трофея "Къмюнити Шийлд" – среща, която ще бъде белязана от силни емоции и спомени за Жота. На 15 август, при старта на Висшата лига срещу Борнемут, ще бъде почетена още веднъж паметта на футболиста с минута мълчание и откриване на уникална мозаечна творба, посветена на него.


  • 1 гоше

    1 0 Отговор
    за там ред няма, кой кога му е писано

    09:35 10.08.2025

