Илия Груев с впечатляваща асистенция за Лийдс в контрола срещу Милан

Българският национал Илия Груев се отличи с ключова роля за Лийдс Юнайтед по време на приятелския двубой срещу италианския гранд Милан, завършил при резултат 1:1 на стадиона в Дъблин. Срещата бе част от подготовката на двата отбора преди началото на новия сезон.

Груев, който започна мача на резервната скамейка, се появи на терена в 66-ата минута, заменяйки Етан Ампаду. Само миг по-късно българският полузащитник демонстрира отличен поглед върху играта, като подаде прецизен пас към новото попълнение на Лийдс – германеца Антон Стах, привлечен от Хофенхайм. Стах не пропусна да реализира и изравни резултата, възползвайки се и от неубедителната намеса на защитника на Милан Филипо Терачано.

Преди това, в 30-ата минута, Сантяго Хименес откри резултата за "росонерите" след асистенция от младия бранител Виторио Мани. Любопитен факт е, че звездното ново попълнение на Милан – Лука Модрич, не взе участие в срещата.

Лийдс Юнайтед ще даде старт на новия сезон във Висшата лига с домакинство срещу Евертън на 18 август.