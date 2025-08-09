Новини
Спорт »
Волейбол »
България претърпя тежко поражение от Чили на Световното първенство по волейбол за жени под 21г.

9 Август, 2025 22:15 382 0

  • българия-
  • чили -
  • световното първенство -
  • волейбол

Нашите отстъпиха с 2:3

България претърпя тежко поражение от Чили на Световното първенство по волейбол за жени под 21г. - 1
Снимка: БФ Волейбол
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

България загуби тежко от Чили на Световното първенство по волейбол за жени под 21 години. Нашите отстъпиха с 2:3 (24:26, 25:19, 25:22, 14:15, 10:15). Поражението може да ни извади от местата за разпределението на медалите, а и на първите осем сили на планетата.

Българките започнаха като фаворит двубоя,но се пропукахме още в първия гейм. След като поведохме с 6:3, допуснахме изравняване . 9:9. Серия от четири поредни точки не беше достатъчна за нашите. Когато водихме с 18:14, допуснахме обрат – 20:18 в полза на Чили. Накрая загубихме първата част.

Във втория гейм играта ни се стабилизира. Бързо дръпнахме с 11:6. Разликата стигна до 16:10. Този път не оставихме никакви съмнения кой е по-добрият. Третият гейм беше подобен. Никакъв шанс за южноамериканките да ни ни притеснят. При резултат 17:12 се виждахме като победители в частта. Тогава Чили показа, че нещата няма да са лесни за нас. Съперникът изравни до 21:21. Въпреки това спечелихме с 25:22 и ни трябваше един гейм да затворим мача.

Тогава всичко се обърна. Вместо ние да влезем в ролята си на фаворит, допуснахме пълен обрат. Чили изигра перфектна част, в която почти през цялото време водеше. Разликата беше доста неприятна за гледане – 25:14 в края.

Тайбрекът започна с българско надмощие, но само в началото му. Чили поведе с 9:6, което почти беше отчайващо. Нашите стигнаха до 10:11, но това беше последното. С четири поредни точки съперникът приключи мача. Утре е почивен ден на турнира. В понеделник играем срещу Япония от 15 часа.


