ФБ страницата "Футболът в София област": Аматьорският футбол не е пет топки от БФС и кметски избори

Фейсбук страницата занимаваща се с аматьорския футбол в Софийска област - "Футболът в София област" публикува мнение относно развитието на спорта на това ниво:

"На прага сме на новия сезон в Областна група София, а и в останалите четвърти дивизии в страната. Точно в това ниво на аматьорския футбол се играят едни от най-истинските мачове, в които участват много млади недооценени таланти.

Кой обаче мисли за тези ентусиасти и таланти играещи в така наречените „селски групи”?

Как кой? – БФС и кметовете по градчета и села!

БФС мисли как да запълни бюджета с такси, наказания и глоби.

Кметовете с предизборни обещания за развитие на спорта.

Да, но не само БФС и местните кметове са отговорни за развитието, доколкото някой въобще има искрени намерения в него, на аматьорския футбол в най-ниското ниво.

Всеки един клуб има треньор и поне един ръководител. Точно тези хора бяха поканени на предсезонната конференция за София област.

Доста от главните фигури не присъстваха на това събрание, на което все пак бяха повдигнати някои въпроси към организаторите от страна на БФС.

Главните питанки обаче бяха: Защо не ни давате топки и защо ще се играе само финал между завършилите на първите две места в източната и западната групи, а да няма полуфинали преди това.

Никой не повдигна въпроса, който „Футболът в София област” повдига от доста време и дори е излизал с конкретни предложения, които дори са пратени на БФС в официална форма, за развитието на този вид спорт на това ниво в София област. А именно създаването на А и Б областни групи и дори обединение на областните и столичните отбори в една обща, по-силна четвърта дивизия.

Масово мнение е: Нека се вдигне нивото.

Точно с това вдигане на нивото младите играчи биха имали стимул и надежда да израстват и се стремят към отбори от по-висок ранг.

Та: На въпросната конференция освен искане на топки и подобни неща, никой не се изказа в подкрепа на предложението НИ – ДА СЕ СЪЗДАДЕ „А” областна група, с най-добрите в чисто футболен аспект тимове и тези разполагащи с добри бази за игра, както и школи за развитие на най-малките.

Явно на ръководителите в областните клубове им допада сегашното състояние на футбола и най-голямата им болка е да спестят по 500 лева/250 евро от футболни артикули – топки, които по принцип техните властимащи областни депутати им хвърлят предизборно в опит за изчеткване на своя кандидат депутатски-кметски имидж."