Двама 28-годишни японски боксьори починаха след двубоите си на един и същ турнир ВИДЕО

10 Август, 2025 04:21, обновена 10 Август, 2025 04:29 737 1

Хиромаса Уракава и Шигечи Котари са издъхнали от контузиите

Двама 28-годишни японски боксьори починаха след двубоите си на един и същ турнир ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

28-годишният японски боксьор Хиромаса Уракава почина от контузии, получени на ринга, съобщи пресслужбата на Световната боксова организация.

Уракава е издъхнал след двубой със сънародника си Йоджи Сайто, който се провел в Токио. Сайто спечелил с технически нокаут в последния, осми рунд.

По-рано стана известно за смъртта на друг боксьор от Япония - 28-годишният Шигечи Котари, който също участва в този турнир. Той претърпял спешна операция поради субдурален хематом, но по-късно починал от контузиите си.

В кариерата си Уракава има 10 победи (7 с нокаут) и 4 загуби. През април 2024 г. той се боксира срещу Котари и спечели.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ЯПОНЦИТЕ НЕ СТАВАТ ЗА БОКСЬОРИ
    ЗАЩОТО ВСЕ ГО ИЗБИВАТ НА ОКИНАВСКО КАРАТЕ
    .....
    КАТО В ОНЯ ВИЦ - В ЕДНА ФАБРИКА БРАТУШКИТЕ СГЛОБЯВАЛИ ДЕТСКИ ИГРАЧКИ И ВСЕ СЕ ПОЛУЧАВАЛО
    АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА :))

    04:36 10.08.2025

