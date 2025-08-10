Двама 28-годишни японски боксьори починаха след двубоите си на един и същ турнир ВИДЕО

28-годишният японски боксьор Хиромаса Уракава почина от контузии, получени на ринга, съобщи пресслужбата на Световната боксова организация.
Уракава е издъхнал след двубой със сънародника си Йоджи Сайто, който се провел в Токио. Сайто спечелил с технически нокаут в последния, осми рунд.
По-рано стана известно за смъртта на друг боксьор от Япония - 28-годишният Шигечи Котари, който също участва в този турнир. Той претърпял спешна операция поради субдурален хематом, но по-късно починал от контузиите си.
В кариерата си Уракава има 10 победи (7 с нокаут) и 4 загуби. През април 2024 г. той се боксира срещу Котари и спечели.
04:36 10.08.2025