Новини
Спорт »
Бг футбол »
Двама от Левски пропускат мача със Септември

Двама от Левски пропускат мача със Септември

26 Ноември, 2025 12:30 526 0

  • левски-
  • радослав кирилов-
  • карл фабиен-
  • футбол-
  • контузии

При първия дори по-скоро става дума за пренапрежение от умора, но така или иначе няма да бъдат рискувани в предстоящото домакинство на Септември

Двама от Левски пропускат мача със Септември - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Крилата на Левски Радослав Кирилов и Карл Фабиен вече са много близо до завръщане в игра, пише "Мач Телеграф". Двамата се възстановяват от травми, които ги мъчиха в последно време. При първия дори по-скоро става дума за пренапрежение от умора, но така или иначе няма да бъдат рискувани в предстоящото домакинство на Септември. Двамата най-много да попадат в групата за мача и да играят само, ако се наложи.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес имаше да решава голям проблем с фланговите футболисти в мача с Монтана. За гостуването на "Огоста" Марин Петков беше наказан, а Кирилов и Фабиен - контузени. Това наложи преквалифицирането на защитника Алдаир в крило.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ