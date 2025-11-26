Двама от Левски пропускат мача със Септември

Крилата на Левски Радослав Кирилов и Карл Фабиен вече са много близо до завръщане в игра, пише "Мач Телеграф". Двамата се възстановяват от травми, които ги мъчиха в последно време. При първия дори по-скоро става дума за пренапрежение от умора, но така или иначе няма да бъдат рискувани в предстоящото домакинство на Септември. Двамата най-много да попадат в групата за мача и да играят само, ако се наложи.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес имаше да решава голям проблем с фланговите футболисти в мача с Монтана. За гостуването на "Огоста" Марин Петков беше наказан, а Кирилов и Фабиен - контузени. Това наложи преквалифицирането на защитника Алдаир в крило.