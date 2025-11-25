Пет години без Марадона: Легендата, която никога няма да угасне

Днес светът си спомня с тъга и възхищение за един от най-ярките таланти, които някога са крачили по футболния терен – Диего Армандо Марадона. Изминаха пет години, откакто аржентинският магьосник напусна този свят на 60-годишна възраст, оставяйки след себе си наследство, което ще живее вечно.

Марадона си отиде след инфаркт, само дни след като претърпя сложна операция заради мозъчен хематом. Разследване, проведено от екип от 20 експерти, разкрива, че в последните седмици от живота си легендата е бил жертва на неадекватни медицински грижи. Докладът, обхващащ 70 страници, сочи, че лечението му е било хаотично и недостатъчно, довеждайки до бавна и мъчителна агония, облекчавана единствено от силни болкоуспокояващи.

Едва през март тази година станаха публично достояние детайлите от аутопсията. Карлос Маурисио Касинели, криминалист, заяви пред "La Nación", че смъртта на Марадона не е била внезапна, а резултат от дългогодишни здравословни проблеми. Сърцето на Дон Диего е било двойно по-голямо от нормалното, а в органите му са открити 4,5 литра течност. Остра сърдечна недостатъчност и разширена кардиомиопатия са посочени като основни причини за трагичния край. Съдебната сага около смъртта на футболната икона продължава. През юни 2022 г. прокуратурата повдигна обвинения за непредумишлено убийство срещу осем медицински лица, които могат да получат между 8 и 25 години затвор. Делото ще бъде подновено през ноември, след като съдебният състав бе сменен заради скандал с документален филм.

Диего Марадона не беше просто спортист – той беше символ, вдъхновение и идол за милиони. Роден в Ланус, Аржентина, той изуми света с гениалните си отигравания, превеждайки родината си до световната титла през 1986 г. и превръщайки Наполи в шампион на Италия. Легендарният му гол с "Божията ръка" остава завинаги в историята на футбола. Но животът на Дон Диего не бе само низ от триумфи. Изкушенията на славата, зависимостите и здравословните проблеми често го поставяха на ръба. Въпреки паденията, Марадона винаги се изправяше, доказвайки, че е човек от плът и кръв, но с душа на артист.

Днес, пет години след кончината му, Неапол, Аржентина и целият футболен свят се прекланят пред паметта на Марадона. В негова чест се организират празненства, а не траурни церемонии – така, както самият той би пожелал. Защото Диего не искаше сълзи, а радост, страст и любов към играта. Марадона остава вечен – в сърцата на феновете, в историите за великите му голове и в мечтите на всяко дете, което рита топка по улиците на Буенос Айрес. Легендата му ще живее, докато има футбол.