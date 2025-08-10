Левски посреща разклатения Спартак Варна в търсене на четвърти пореден успех в първенството

Левски посреща Спартак Варна в среща от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ започва в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Васил Минев.

Домакините стартираха сезона с три поредни победи – срещу Монтана (5:0), Септември (София) (2:1) и Славия (2:0) – и заемат второто място в класирането с 9 точки, като имат и мач по-малко от лидера Лудогорец. През седмицата „сините“ постигнаха и ценен успех в Европа, побеждавайки азербайджанския Сабах с 1:0 в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Старши треньорът Хулио Веласкес няма да може да разчита на контузения Мустафа Сангаре, а под въпрос са Карл Фабиен, Радослав Кирилов и Георги Костадинов. Очакват се ротации в състава с оглед предстоящия реванш със Сабах в Баку.

Спартак Варна започна сезона с три поредни равенства – срещу Берое (0:0), ЦСКА (1:1) и Ботев Враца (1:1) – и заема деветата позиция с 3 точки. „Соколите“ нямат кадрови проблеми, като в групата може да попадне и новото попълнение Луис Пахама.

Двата отбора се срещнаха два пъти в първенството през миналия сезон – равенство 0:0 във Варна и победа с 2:0 за Левски в София. Спартак не е печелил на „Герена“ от 37 години.

Билетите за мача са в продажба онлайн, като и на касата пред сектор А на стадион "Георги Аспарухов". Цените са както следва:

Сектор А - от 21 до 42 лева

Сектор Б - 12 лева

Сектор В - 18 лева

Сектор Г - 12 лева

ВИП - 100 лева

Първа лига - 4 кръг:

Добруджа Добрич - ЦСКА 1948 2:1

Монтана - Ботев Враца 0:0

ЦСКА - Черно море Варна 0:0

Славия - Лудогорец 0:3

10 август - неделя, 19:00

Левски - Спартак Варна

10 август - неделя, 21:15

Ботев Пловдив - Локомотив София

11 август - понеделник, 19:00

Септември София - Берое Стара Загора

11 август - понеделник, 21:15

Арда Кърджали - Локомотив Пловдив