Левски посреща разклатения Спартак Варна в търсене на четвърти пореден успех в първенството

Левски посреща Спартак Варна в среща от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ започва в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Васил Минев.
Домакините стартираха сезона с три поредни победи – срещу Монтана (5:0), Септември (София) (2:1) и Славия (2:0) – и заемат второто място в класирането с 9 точки, като имат и мач по-малко от лидера Лудогорец. През седмицата „сините“ постигнаха и ценен успех в Европа, побеждавайки азербайджанския Сабах с 1:0 в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.
Старши треньорът Хулио Веласкес няма да може да разчита на контузения Мустафа Сангаре, а под въпрос са Карл Фабиен, Радослав Кирилов и Георги Костадинов. Очакват се ротации в състава с оглед предстоящия реванш със Сабах в Баку.
Спартак Варна започна сезона с три поредни равенства – срещу Берое (0:0), ЦСКА (1:1) и Ботев Враца (1:1) – и заема деветата позиция с 3 точки. „Соколите“ нямат кадрови проблеми, като в групата може да попадне и новото попълнение Луис Пахама.
Двата отбора се срещнаха два пъти в първенството през миналия сезон – равенство 0:0 във Варна и победа с 2:0 за Левски в София. Спартак не е печелил на „Герена“ от 37 години.
Билетите за мача са в продажба онлайн, като и на касата пред сектор А на стадион "Георги Аспарухов". Цените са както следва:
Сектор А - от 21 до 42 лева
Сектор Б - 12 лева
Сектор В - 18 лева
Сектор Г - 12 лева
ВИП - 100 лева
Първа лига - 4 кръг:
Добруджа Добрич - ЦСКА 1948 2:1
Монтана - Ботев Враца 0:0
ЦСКА - Черно море Варна 0:0
Славия - Лудогорец 0:3
10 август - неделя, 19:00
Левски - Спартак Варна
10 август - неделя, 21:15
Ботев Пловдив - Локомотив София
11 август - понеделник, 19:00
Септември София - Берое Стара Загора
11 август - понеделник, 21:15
Арда Кърджали - Локомотив Пловдив
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА