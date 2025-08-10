Рубен Аморим отклони с усмивка въпрос за Джанлуиджи Донарума

Мениджърът на Манчестър Юнайтед, Рубен Аморим, предизвика вълна от усмивки и добро настроение, след като бе изненадан от любопитен фен с въпрос относно възможността Джанлуиджи Донарума да облече екипа на „червените дяволи“ през идващото лято.

Португалският специалист, който вече направи няколко впечатляващи трансферни хода, реагира с откровен смях, но предпочете да не разкрива подробности или да коментира слуховете, които витаят из спортните медии.

Докато трансферният прозорец е в разгара си, бъдещето на Донарума в Пари Сен Жермен остава под въпрос. Френският гранд наскоро привлече младия страж Лукас Шевалие от Лил, което допълнително разпали спекулациите за евентуално напускане на италианския национал.

Интересът на Манчестър Юнайтед към Донарума не е тайна, но евентуална сделка изглежда ще зависи от това дали клубът ще се раздели с настоящия си вратар Андре Онана преди затварянето на трансферния прозорец.