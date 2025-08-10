Новини
Спорт »
Световен футбол »
Едуардо Камавинга пропуска старта на сезона за Реал Мадрид

10 Август, 2025 21:54 508 0

Французинът е с травма

Едуардо Камавинга пропуска старта на сезона за Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Френският полузащитник на Реал Мадрид Едуардо Камавинга ще бъде извън строя в началото на новия сезон, след като получи неприятна травма на глезена, съобщава авторитетното издание "Екип".

Младият национал на Франция не взе участие в последните занимания на "белия балет" и няма да бъде на разположение за контролата срещу австрийския Тирол, която ще се проведе във вторник.

Сезонът в Ла Лига за Реал Мадрид започва на 19 август с двубой срещу Осасуна, но изглежда, че Шаби Алонсо ще трябва да се справя без един от ключовите си играчи в средата на терена.

Камавинга, който и през миналата кампания имаше проблеми с травми, отново е преследван от контузии. През изминалия сезон той пропусна цели четири периода от шампионата, основно заради мускулни неразположения, а в заключителната фаза на първенството не се появи на терена в последните девет срещи на "кралския клуб" заради проблеми с адукторите. Това му попречи да вземе участие и във финалния турнир на Лигата на нациите с екипа на Франция.


