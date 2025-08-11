Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арне Слот разкри какво трябва да се промени в Ливърпул

11 Август, 2025 13:29 510 0

  • ливърпул-
  • арне слот-
  • футбол

Първият мач за Ливърпул ще бъде в петък на "Анфийлд" като домакин на Борнемут

Арне Слот разкри какво трябва да се промени в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че отборът допуска прекалено много голове и трябва да се вземат мерки още до началото на сезона във Висшата лига следващата седмица.

"Червените" спечелиха титлата през миналия сезон и похарчиха няколко стотин милиона лири за подсилване на състава, най-вече в предни позиции, но в последните си четири двубоя тимът допуснаха осем гола, включително и два в неделя срещу Кристъл Палас в мача за трофея "Къмюнити шийлд", който загубиха след изпълнение на дузпи.

"През миналия сезон контролирахме топката в големи периоди от мачовете, но това невинаги водеше до голови ситуации. Сега виждам подобрение при изграждането на атаките ни, но миналата година печелехме основно с малки разлики заради солидната ни игра в защита. В повече мачове допускахме по максимум един гол. Сега се нуждаем от това малко да се стегнем в отбрана, защото не допускаме чак толкова много положения, но допускаме твърде много голове", коментира Слот след двубоя с Кристъл Палас.

Първият мач за Ливърпул ще бъде в петък на "Анфийлд" като домакин на Борнемут.


