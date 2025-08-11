Новини
Джей Ло унищожи стадиони в Узбекистан и Армения

11 Август, 2025 13:59 880 7

Тревата и на двата стадиона, където пя латинодивата, е напълно унищожена и ще са необходими поне два месеца, за да бъде възстановена

Джей Ло унищожи стадиони в Узбекистан и Армения - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Концертите на Дженифър Лопес в Узбекистан и Армения имаха голям успех, но нанесоха тежки поражения за футбола в бившите съветски републики. Тревата и на двата стадиона, където пя латинодивата, е напълно унищожена и ще са необходими поне два месеца, за да бъде възстановена.

Повредено е тревното покритие на стадиона на Буньодкор в Ташкент, където играе и националният отбор на Узбекистан. В същата ситуация се намира и Републиканският стадион в Ереван. Там освен националният тим на Армения, домакинства и местният Ноа, който играе и в евротурнирите.

„Разговарях с агронома, който отговаря за тревата на стадиона. Според него мъртвата трева трябва да бъде премахната с помощта на специална техника и ще са необходими около 2 месеца, за да се възстанови тревата“, каза главният редактор на Championat.Asia - Нарзула Саидулаев.

Твърди се, че сцената е извадила от строя дренажната система на терена и тревата е била унищожена.

Буньодкор, който някога е дал много звезди на узбекския футбол, сега е принуден да търси нов терен.

„Буньодкор може би е свикнал с това, но какво да прави нашият национален отбор? Къде ще играе отборът, който за първи път в историята си се класира за финали на Световно първенство и е домакин на турнира на CAFA?“, написа спортният директор на Пахтакор - Равшан Салимов в социалните мрежи.

Няколко дни по-рано, Републиканският стадион в Ереван също пострада след концерт на Дженифър Лопес. Според Sputnik там е невъзможно да се провеждат футболни мачове. По програма на 6 септември съоръжението в арменската столица трябва да приеме световната квалификация с Португалия.

„След по-малко от месец футболната суперзвезда Роналдо, който е толкова популярен, колкото Джей Ло, и други футболни звезди ще пристигнат в Армения. Този мач не може да бъде по-малко важен от гледна точка на местния и туристическия интерес. Съдейки по снимките, мачът ще се проведе на картофено поле“, написа Сергей Джанджоян, основател на фен движението на FAF.


  • 1 между другото

    7 1 Отговор
    Тези същества покрай нея не са жени.

    14:06 11.08.2025

  • 2 А стига , бе !

    4 0 Отговор
    Стига дискриминация ! Тези не са ли знаели , че "латинодива" означава малко по-трътличка ?

    14:06 11.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО МИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КЛИНИЧНАТА ПСИХИАТРИЯ
    КАК ТРАДИЦИОННИТЕ АРМЕНЦИ И
    УЗБЕКИТЕ С ХИНДЖАБИТЕ
    ..... СЪЧЕТАВАТ ТЯХНАТА КУЛТУРА С
    АМЕРИКАНСКАТА ЧАЛГА НА ДЖЕЙ ЛО ?:)

    14:12 11.08.2025

  • 4 Здрасти

    4 0 Отговор
    Смятай колко балъци са си дали парите

    14:14 11.08.2025

  • 5 Самоковеца

    1 0 Отговор
    Братушки, слагайте картофите час по-скоро, че да станат преди да е дошъл Роналдо, да има какво да сложим на масата, няма да се излагаме. Топката и в изорана нива се търкаля. Питайте българските вождове от БФС, да ви разяснят и дадат насоки как да получите финансиране по някоя селскостопанска програма, да не става зян труда, дето ще се хвърли.

    14:16 11.08.2025

  • 6 Глупости

    2 0 Отговор
    С добро поливане новата трева е готова за 40 дена, а с чимове, стадиона ще е готов за макс 5 дена.

    14:18 11.08.2025

  • 7 Джо

    1 1 Отговор
    Веднага си представих това кюфтенце как лично ходи със златна мотичка и копа по стадиона!Каква глупост сте публикували? А след AC/DC какво ли остава?

    14:19 11.08.2025

Новини по спортове:
