Джей Ло унищожи стадиони в Узбекистан и Армения

Концертите на Дженифър Лопес в Узбекистан и Армения имаха голям успех, но нанесоха тежки поражения за футбола в бившите съветски републики. Тревата и на двата стадиона, където пя латинодивата, е напълно унищожена и ще са необходими поне два месеца, за да бъде възстановена.

Повредено е тревното покритие на стадиона на Буньодкор в Ташкент, където играе и националният отбор на Узбекистан. В същата ситуация се намира и Републиканският стадион в Ереван. Там освен националният тим на Армения, домакинства и местният Ноа, който играе и в евротурнирите.

„Разговарях с агронома, който отговаря за тревата на стадиона. Според него мъртвата трева трябва да бъде премахната с помощта на специална техника и ще са необходими около 2 месеца, за да се възстанови тревата“, каза главният редактор на Championat.Asia - Нарзула Саидулаев.

Твърди се, че сцената е извадила от строя дренажната система на терена и тревата е била унищожена.

Буньодкор, който някога е дал много звезди на узбекския футбол, сега е принуден да търси нов терен.

„Буньодкор може би е свикнал с това, но какво да прави нашият национален отбор? Къде ще играе отборът, който за първи път в историята си се класира за финали на Световно първенство и е домакин на турнира на CAFA?“, написа спортният директор на Пахтакор - Равшан Салимов в социалните мрежи.

Няколко дни по-рано, Републиканският стадион в Ереван също пострада след концерт на Дженифър Лопес. Според Sputnik там е невъзможно да се провеждат футболни мачове. По програма на 6 септември съоръжението в арменската столица трябва да приеме световната квалификация с Португалия.

„След по-малко от месец футболната суперзвезда Роналдо, който е толкова популярен, колкото Джей Ло, и други футболни звезди ще пристигнат в Армения. Този мач не може да бъде по-малко важен от гледна точка на местния и туристическия интерес. Съдейки по снимките, мачът ще се проведе на картофено поле“, написа Сергей Джанджоян, основател на фен движението на FAF.