Джей Ло унищожи стадиони в Узбекистан и Армения

Концертите на Дженифър Лопес в Узбекистан и Армения имаха голям успех, но нанесоха тежки поражения за футбола в бившите съветски републики. Тревата и на двата стадиона, където пя латинодивата, е напълно унищожена и ще са необходими поне два месеца, за да бъде възстановена.
Повредено е тревното покритие на стадиона на Буньодкор в Ташкент, където играе и националният отбор на Узбекистан. В същата ситуация се намира и Републиканският стадион в Ереван. Там освен националният тим на Армения, домакинства и местният Ноа, който играе и в евротурнирите.
„Разговарях с агронома, който отговаря за тревата на стадиона. Според него мъртвата трева трябва да бъде премахната с помощта на специална техника и ще са необходими около 2 месеца, за да се възстанови тревата“, каза главният редактор на Championat.Asia - Нарзула Саидулаев.
Твърди се, че сцената е извадила от строя дренажната система на терена и тревата е била унищожена.
Буньодкор, който някога е дал много звезди на узбекския футбол, сега е принуден да търси нов терен.
„Буньодкор може би е свикнал с това, но какво да прави нашият национален отбор? Къде ще играе отборът, който за първи път в историята си се класира за финали на Световно първенство и е домакин на турнира на CAFA?“, написа спортният директор на Пахтакор - Равшан Салимов в социалните мрежи.
Няколко дни по-рано, Републиканският стадион в Ереван също пострада след концерт на Дженифър Лопес. Според Sputnik там е невъзможно да се провеждат футболни мачове. По програма на 6 септември съоръжението в арменската столица трябва да приеме световната квалификация с Португалия.
„След по-малко от месец футболната суперзвезда Роналдо, който е толкова популярен, колкото Джей Ло, и други футболни звезди ще пристигнат в Армения. Този мач не може да бъде по-малко важен от гледна точка на местния и туристическия интерес. Съдейки по снимките, мачът ще се проведе на картофено поле“, написа Сергей Джанджоян, основател на фен движението на FAF.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 между другото
14:06 11.08.2025
2 А стига , бе !
14:06 11.08.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАК ТРАДИЦИОННИТЕ АРМЕНЦИ И
УЗБЕКИТЕ С ХИНДЖАБИТЕ
..... СЪЧЕТАВАТ ТЯХНАТА КУЛТУРА С
АМЕРИКАНСКАТА ЧАЛГА НА ДЖЕЙ ЛО ?:)
14:12 11.08.2025
4 Здрасти
14:14 11.08.2025
5 Самоковеца
14:16 11.08.2025
6 Глупости
14:18 11.08.2025
7 Джо
14:19 11.08.2025