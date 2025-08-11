Христо Стоичков: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин Ямал

Българската легенда на Барселона Христо Стоичков беше специален гост на клуба за контролата с Комо по случай трофея „Жоан Гампер“, която испанският шампион спечели с категоричното 5:0. Камата използва случая, за да изрази надежда, че младата звезда на тима Ламин Ямал ще спечели тазгодишната „Златна топка“. Той също така сподели своите очаквания за новия сезон.

„Мисля, че можем да спечелим Ла Лига. Шампионската лига е друго нещо, въпреки че е твърде рано да сравняваме това, което виждаме сега, с видяното през миналата кампания. Има двама много ясни фаворити за „Златната топка“: Ламин и Усман Дембеле. Предполагам, че ШЛ има голяма тежест, но да видим дали ще мога да я връча на Ламин. Но наградата се присъжда от „Франс Футбол“, а Дембеле е французин“, каза пред TV3 Стоичков, който беше удостоен със същия приз през 1994 година.

Клубният президент Жоан Лапорта също коментира тази тема, като приветства думите на българина. „Мисля, че „Златната топка“ трябва да отиде при играч на Барселона. Имаме четирима кандидати, а Ламин очевидно е на гениално ниво. Той е креативен футболист и го доказва във всеки мач. Той прави това, което носителите на „Златната топка“ винаги са правили – да блестят и на всяка тренировка. Всеки, който има късмета да гледа тренировка на Барселона, знае, че той дава всичко от себе си. Както казват: „Играеш така, както тренираш“, а той постоянно се подобрява. Имаме четирима кандидати и се надявам играч на Барселона да спечели „Златната топка“. Преди сме я печелили в Барса и, разбира се, дано това се повтори. Ще бъдем добре представени на церемонията и се надявам да се приберем с няколко награди за Барселона и футболистите на клуба. Щом Стоичков лобира за Ламин, това ме радва, защото той вече е печелил наградата“, заяви шефът на каталунците.