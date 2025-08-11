Новини
Украинка спря Виктория Томова в Синсинати

Украинка спря Виктория Томова в Синсинати

11 Август, 2025 15:16 398 1

Българката отпадна във втория кръг

Украинка спря Виктория Томова в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Виктория Томова отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WTA 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Първата ракета на България отстъпи с 4:6, 6:2, 2:6 от украинката Даяна Ястремска. Срещата продължи 2 часа и 8 минути.


Томова навакса един пробив пасив във първия сет, но допусна още един в десетия гейм за 4:6.

Българката спечели четири поредни гейма във втората част и изравни резултата след 6:2.

Томова изостана с 0:3 в третата решаваща част, а след още един допуснат пробив загуби с крайното 2:6.


В първия кръг Виктория Томова елиминира № 64 в световната ранглиста Ан Ли (САЩ) с 6:4, 7:5. Преди това българката постигна и две победи в квалификациите. С представянето си Томова заработи 75 точки за световната ранглиста, в която заема 105-а позиция в момента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван С

    0 0 Отговор
    Храни куче да те лае. Ни им даваме подслон, те ще ни спират състезателите. Защо бе?

    15:42 11.08.2025

