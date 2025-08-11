Два дни почивка в ЦСКА

Представителният тим на ЦСКА ще започне подготовка за предстоящото гостуване на Арда от 5-ия кръг на Първа лига в сряда (13 август). В четвъртък „червените“ ще тренират двуразово в Панчарево, след което ще имат по едно занимание дневно. Тренировката в петък (15 август) ще стартира в 11:00 ч., а първите 15 минути ще са открити за представители на медиите.
В неделя (17 август) от 14:00 ч. старши треньорът на „армейците“ Душан Керкез ще даде пресконференция преди предстоящия шампионатен двубой. Събитието ще се състои в зала „Родина“ на Националния стадион „Васил Левски“.
Мачът с Арда е насрочен за понеделник (18 август) от 21:15 ч. на ст. „Арена Арда“.
Програма на ЦСКА до 18 август:
Понеделник, 11 август
Почивен ден
Вторник, 12 август
Почивен ден
Сряда, 13 август
18:00 ч. Тренировка в Панчарево
Четвъртък, 14 август
11:00 ч. Тренировка в Панчарево
18:30 ч. Тренировка в Панчарево
Петък, 15 август
11:00 ч. Тренировка в Панчарево
(Открита за представители на медиите в първите 15 минути)
Събота, 16 август
11:00 ч. Тренировка в Панчарево
Неделя, 17 август
14:00 ч. Пресконференция на Душан Керкез
(зала „Родина“, Национален стадион „Васил Левски“)
17:30 ч. Тренировка в Панчарево
Понеделник, 18 август
21:15 ч. Арда – ЦСКА, Първа лига, 5-и кръг
(ст. „Арена Арда“, Кърджали)
