Два дни почивка в ЦСКА

Два дни почивка в ЦСКА

11 Август, 2025 15:54

Тимът ще започне да се готви в сряда за мача с Арда

Два дни почивка в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Представителният тим на ЦСКА ще започне подготовка за предстоящото гостуване на Арда от 5-ия кръг на Първа лига в сряда (13 август). В четвъртък „червените“ ще тренират двуразово в Панчарево, след което ще имат по едно занимание дневно. Тренировката в петък (15 август) ще стартира в 11:00 ч., а първите 15 минути ще са открити за представители на медиите.

В неделя (17 август) от 14:00 ч. старши треньорът на „армейците“ Душан Керкез ще даде пресконференция преди предстоящия шампионатен двубой. Събитието ще се състои в зала „Родина“ на Националния стадион „Васил Левски“.

Мачът с Арда е насрочен за понеделник (18 август) от 21:15 ч. на ст. „Арена Арда“.

Програма на ЦСКА до 18 август:

Понеделник, 11 август

Почивен ден

Вторник, 12 август

Почивен ден

Сряда, 13 август

18:00 ч. Тренировка в Панчарево

Четвъртък, 14 август

11:00 ч. Тренировка в Панчарево

18:30 ч. Тренировка в Панчарево

Петък, 15 август

11:00 ч. Тренировка в Панчарево

(Открита за представители на медиите в първите 15 минути)

Събота, 16 август

11:00 ч. Тренировка в Панчарево

Неделя, 17 август

14:00 ч. Пресконференция на Душан Керкез

(зала „Родина“, Национален стадион „Васил Левски“)

17:30 ч. Тренировка в Панчарево

Понеделник, 18 август

21:15 ч. Арда – ЦСКА, Първа лига, 5-и кръг

(ст. „Арена Арда“, Кърджали)


Оценка от 0 гласа.
