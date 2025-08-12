Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атанас Чернев блести при първата си изява в португалската Примейра лига

Атанас Чернев блести при първата си изява в португалската Примейра лига

12 Август, 2025 07:33 360 3

  • атанас чернев-
  • ботев пловдив-
  • дебют -
  • ещрела амадора-
  • ещорил-
  • португалия

Неговият тим Ещрела Амадора направи равенство срещу Ещорил

Атанас Чернев блести при първата си изява в португалската Примейра лига - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският бранител Атанас Чернев, който до неотдавна защитаваше цветовете на Ботев Пловдив, направи дебют за португалския Ещрела Амадора. В мач срещу Ещорил, завършил при резултат 1:1, Чернев излезе като титуляр и веднага впечатли с изявите си на терена.

Макар Ещрела Амадора да бе сочен за аутсайдер преди началото на срещата, тимът демонстрира борбен дух и несломим характер. Чернев се изяви с отлична игра в защита и заслужено получи най-високата оценка сред своите съотборници.

Домакините от Ещорил откриха резултата в 36-ата минута чрез Тиаго Паренте, но гостите не се предадоха. В 75-ата минута Янис Стойка възстанови равенството след отлично центриране и точен удар отблизо.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успех Насе

    1 0 Отговор
    Наско ходеше с една съученичка доста години, тогава нямаше такива комплименти... но тази която му е на гости е Португалия, явно по добре му действа ...

    07:39 12.08.2025

  • 2 Леля

    2 0 Отговор
    Браво Насчи!
    Ти си нашия герой!

    07:40 12.08.2025

  • 3 Лъчезар М

    1 0 Отговор
    От школата на Ботев винаги стават добри футболисти.
    Само Марица. С теб сме висок

    07:42 12.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ