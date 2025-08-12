Атанас Чернев блести при първата си изява в португалската Примейра лига

Българският бранител Атанас Чернев, който до неотдавна защитаваше цветовете на Ботев Пловдив, направи дебют за португалския Ещрела Амадора. В мач срещу Ещорил, завършил при резултат 1:1, Чернев излезе като титуляр и веднага впечатли с изявите си на терена.

Макар Ещрела Амадора да бе сочен за аутсайдер преди началото на срещата, тимът демонстрира борбен дух и несломим характер. Чернев се изяви с отлична игра в защита и заслужено получи най-високата оценка сред своите съотборници.

Домакините от Ещорил откриха резултата в 36-ата минута чрез Тиаго Паренте, но гостите не се предадоха. В 75-ата минута Янис Стойка възстанови равенството след отлично центриране и точен удар отблизо.