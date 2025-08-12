Португалски полузащитник може да подсили ЦСКА

ЦСКА е напът да привлече свежо попълнение в състава си, като този път погледите са насочени към португалския халф Бруно Жордао, който в момента защитава цветовете на полския Радомяк Радом. Информацията идва от авторитетното полско издание "Weszlo", което разкрива, че 26-годишният футболист е сред основните трансферни цели на "армейците" това лято.

Жордао е бивш младежки национал на Португалия и в момента има действащ договор с Радомяк до 2026 година. Това означава, че за да се сдобие с неговите услуги, българският гранд ще трябва да плати трансферна сума.

Според източници, ЦСКА вече е отправил официална оферта на стойност 500 000 евро – предложение, което е било прието с одобрение от ръководството на полския клуб.

Португалецът може да се похвали с богата визитка, преминал е през редица европейски отбори, сред които италианския Лацио, английския Уулвърхемптън, както и португалските Фамаликао, Санта Клара, Униао Лейриа и втория тим на Спортинг Брага. Освен това, Жордао е носил екипа и на швейцарския Грасхопър, което говори за неговия опит и адаптивност на различни футболни сцени.