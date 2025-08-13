Новини
България изнесе лекция на САЩ на Световното първенство по волейбол за жени до 21г.

13 Август, 2025 15:16

Този съперник ни се превърна в абонат

България изнесе лекция на САЩ на Световното първенство по волейбол за жени до 21г. - 1
Снимка: БФ Волейбол
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България извоюва една от най-красивите си победи на световни първенства по волейбол за жени под 21 години. Осминафиналът на мондиала в Индонезия срещу САЩ се превърна в истинска лекция – 3:0 (25:23, 25:16, 25:15). Във волейбола този съперник ни се превърна в истински абонат! При спечелената титла на Световното за жени под 19 години два пъти бихме американките включително в мача за трофея. На мондиала за мъже при същата възраст сразихме този съперник на осминафинал.

Воденият от Драган Нешич тим демонстрира класа още в началото на мача. Първи поведохме по-сериозно с 10:7. Американките се върнаха в играта при 13:13. Изключителна серия от шест поредни точки ни гарантира успеха в гейма – 20:15. Американките се бориха здраво, за да оцелеят. И стигнаха почти до равенство – 24:23 за нас, спасявайки геймбол. Във втория обаче бяхме безкомпромисни.

Във втората част българките не намалиха натиска върху съперника. Дръпнахме с 11:7, но по подобие на първия гейм ни изравниха – 12:12. Това обаче подейства стимулиращо за нашия тим, който отново излезе сериозно напред 22:15. До края позволихме само една американска точка.

В третия гейм беше истинско удоволствие да гледаш българките. Резултатът стана 11:4, при което четвъртфиналът вече изглеждаше напълно сигурен. Без никакво отпускане продължихме да натискаме Щатите. Резултатът стана страхотен – 20:9. Мачът завърши с 25:15.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    2 3 Отговор
    150 процента мита за България от утре.

    Коментиран от #5

    15:22 13.08.2025

  • 2 Куцото добиче

    2 0 Отговор
    Сега е момента "добрите сили" да напишат донос до държавния департамент, че нашите са взели допинг.

    15:22 13.08.2025

  • 3 Специалиста

    1 1 Отговор
    Ей туй не мога да го схвана. Расте бодра смяна и мачка всичко по пътя си,(до 21). И как успяваме след 21 всичкото това поколение да омаскарено, и да не може да побеждава отборчета като Люксембург, Малта, Фарьорски острови и Норт македония?

    15:28 13.08.2025

  • 4 колориметър

    4 0 Отговор
    Браво на нашите талантливи хубавици! Само така!

    15:28 13.08.2025

  • 5 Кобрата

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Ако искаш ела на ринга, тебе поне мога с две крошета да ти извадя митата черно на бяло.

    15:30 13.08.2025

