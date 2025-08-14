Левски чака резултати от нови медицински изследвания на Сангаре

Новини
Нападателят пропуска реванша със Сабах

Снимка: БГНЕС/EПA
Нападателят на Левски Мустафа Сангаре, който наскоро получи мускулна травма, ще премине през серия от допълнителни медицински тестове, за да се изясни напълно състоянието му. Френският футболист с малийски корени ще пропусне реванша срещу Сабах, като клубният щаб се надява скоро да получи конкретна информация за тежестта на контузията и очакваното му завръщане на терена.

Още преди първия сблъсък с азербайджанския тим, 26-годишният таран е бил подложен на ядрено-магнитен резонанс в болнично заведение. Резултатите са показали разкъсване в бедрената област, което поставя под въпрос участието му в следващите мачове. Освен това, лекарите са установили и проблем с глезена на Сангаре, но въпреки болките, той е проявил характер и е изиграл 80 минути срещу Сабах, преди да бъде заменен от Карлос Охене.

Сангаре започна сезона ударно, като бързо спечели доверието на треньора Хулио Веласкес с отличните си изяви в срещите с Апоел (Беер Шева). Благодарение на добрата си форма, французинът се утвърди като титуляр в състава на "сините". От началото на кампанията той има седем участия във всички турнири, като е реализирал три попадения – два гола в българското първенство и един в европейските клубни турнири.

Очаква се в следващите дни медицинският екип на Левски да даде по-ясна прогноза за възстановяването на Сангаре.


