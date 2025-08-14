Левски чака резултати от нови медицински изследвания на Сангаре

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре, който наскоро получи мускулна травма, ще премине през серия от допълнителни медицински тестове, за да се изясни напълно състоянието му. Френският футболист с малийски корени ще пропусне реванша срещу Сабах, като клубният щаб се надява скоро да получи конкретна информация за тежестта на контузията и очакваното му завръщане на терена.

Още преди първия сблъсък с азербайджанския тим, 26-годишният таран е бил подложен на ядрено-магнитен резонанс в болнично заведение. Резултатите са показали разкъсване в бедрената област, което поставя под въпрос участието му в следващите мачове. Освен това, лекарите са установили и проблем с глезена на Сангаре, но въпреки болките, той е проявил характер и е изиграл 80 минути срещу Сабах, преди да бъде заменен от Карлос Охене.

Сангаре започна сезона ударно, като бързо спечели доверието на треньора Хулио Веласкес с отличните си изяви в срещите с Апоел (Беер Шева). Благодарение на добрата си форма, французинът се утвърди като титуляр в състава на "сините". От началото на кампанията той има седем участия във всички турнири, като е реализирал три попадения – два гола в българското първенство и един в европейските клубни турнири.

Очаква се в следващите дни медицинският екип на Левски да даде по-ясна прогноза за възстановяването на Сангаре.