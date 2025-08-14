Филип Филипов с разкрития за ситуацията с Лумбард Делова в ЦСКА

Бившият спортен директор на ЦСКА – Филип Филипов говори откровено за ситуацията около Лумбард Делова. След като бе освободен от ръководния пост заради незадоволителни резултати, Филипов реши да хвърли светлина върху казуса с полузащитника на „червените“. Само преди ден агентът на Делова изненада феновете с категоричното изявление, че футболистът повече няма да облича екипа на столичния гранд.

Това изказване предизвика бурни реакции сред привържениците на ЦСКА и породи множество въпроси относно бъдещето на талантливия играч. Филипов, който доскоро бе част от управлението на клуба, разкри своята гледна точка по случая. Той подчерта, че ситуацията около Делова е по-сложна, отколкото изглежда на пръв поглед, и намекна за вътрешни проблеми, които са довели до решението на мениджъра.

Ето какво написа Филипов по този въпрос:

"Истината за Делова!

Истината за Делова е следната и думите ми могат да бъдат потвърдени от Стоян Орманджиев и Мишо Алесандров, с които заедно работихме по този трансфер.

Лумбард Делова ми беше предложен от моя приятел Ивайло Петев, който според мен е един от най- добрите Български треньори, той беше следил Делова за отбор, на който той е бил треньор.

Анализирахме спортно-техническите качества на Делова, събрахме необходимата информация за играча и се обединихме в едно мнение, че е точния профил на централен защитник за ЦСКА.

Казусът с Делова беше доста сложен и бързо трябваше да се реши, защото Делова беше подписал предварителен договор с един от Румънските грандове и влизаше в сила, ако Балкани (клуба на Делова) и Румънския клуб се разберат за трансфера.

Свързахме се с агентите на Делова, както и с играча и успяхме да ги убедим, че ЦСКА е точното място за развитието на Лумбард (тогава не се оправдавахме, че ЦСКА не играе в Европа).

Свързах се благодарение на мой личен контакт със собственика на Балкани и както беше невъзможно, за два дни се разбрахме коректно и успяхме да привлечем Делова за сравнително ниска трансферна сума, като клубът му си запазваше правото на определен процент при следващ трансфер.

Успяхме да се договорим за личните условия на футболиста, които не бяха високи, но агентите и играча имаха едно условие ,за откупната клауза, която беше приблизително 3 пъти по- висока от трансфера, който щяхме да платим на Балкани. В този момент нямахме друг избор, трябваше да реагираме бързо и взехме решение да се съгласим с това условие. Така Лумбард Делова стана футболист на ЦСКА.

След, като започна първенството и Делова показа, че наистина е класен футболист и се адаптира отлично в отбора реших ( Стоян вече не беше в клуба, а Мишо се занимаваше с други неща), че трябва да направим нов договор с Делова, в който да му повишим финансовите условия и да отпадне откупната клауза. Разговарях с играча и той ми каза, че в ЦСКА се чувства много добре и е отворен за преговори, да се уточним с агентите му.

В началото на ноември дадох списък на новоназначения директор, който той трябваше да обсъди със собственика. В този списък бяха включени играчите с изтичащи договори през лятото, както Коялипо и Делова, на които трябваше да предложим нови договори. Декември месец все още нямаше никакво развитие по този списък, а отговора на пощенския гълъб, който беше сложен за директор беше все един и същ " боса не ми е върнал отгор по имейла", а междувременно се бяха натрупали още казуси за решаване, трансферите на Лапаухов и Лапеня.

В началото на януари все още нямаше нищо и тогава взех решение да пренебрегна спуснатите нови правила и да се свържа директно със собственика, като му заявих желание по време на трансферния прозорец да имам директен контакт с него, а не информацията да се препредава през неадекватния директор. Желанието ми беше удовлетворено от собственика и още на следващия ден нещата се раздвижиха. Заради забавянето не успяхме да задържим Коялипо, но успяхме да направим един престижен трансфер, футболист, който бяхме взели от 8мия във втора лига на Белгия, само след 6 месеца продадохме за 2 милиона на Ланс от лига 1 на Франция.

Януари месец въпреки нежеланието на директора успяхме да привлечем Питас, Лапеня и Лапаухов, а по време на подготовката в Турция и в присъствието на директора проведохме разговори с Делова, Шопов, Линдсет, Кариасо и Вион, на които всички изявиха желание, че искат да останат в клуба. Февруари месец трябваше да се срещнем с агентите на всеки и да преподпишем договорите.

На 10.02.2025г ,след мача със Славия, аз бях уволнен от собственика на клуба и след това работата по преговорите с играчите е спряла, доколкото аз имам информация.

Специално с Делова и агента му ,следващия контакт ,който ръководството е осъществило след Турция януари месец е бил в края на май, няколко дни преди финала за купата, поредната неадекватност, тази среща трябваше да се състои февруари и да се реши въпроса, така че моля, стига сте оправдавали некадърността си с мен.

А що се отнася до Делова, Делова иска да остане в ЦСКА, но с него и агента му трябва да преговаря сериозен човек от ръководството на клуба, а не неадекватният директор, който навсякъде излага клуба и всички го взимат за посмешище.

Аз съм сигурен, че ЦСКА може да задържи Лумбард Делова, защото и желанието на играча съвпада с това на клуба."