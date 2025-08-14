Хулио Веласкес: Изиграхме много интелигентен мач

Силна еуфория обзе феновете на Левски, след като столичният гранд елиминира азербайджанския Сабах и продължи напред в европейските клубни турнири. Старши треньорът на „сините“ – Хулио Веласкес, не скри задоволството си от постигнатия успех и сподели какво е наклонило везните в полза на българския тим.

"Изиграхме много интелигентен мач. Отборът разбра много добре какво трябва да направи в двубоя. Ключово за мен беше да не пазим резултата, а да играем, за да спечелим. Играчите го показаха от първата минута. Много съм горд и доволен от всички тях", сподели наставникът на "сините".

"Благодаря от сърце на всички фенове на Левски, които отново бяха с нас. Разбира се, на всички които бяха днес на стадиона, защото не е лесно да се пътува до тук.

Винаги има нещо, което да се подобри, някой детайл. Отборът седи много добре. Считам, че днес си пролича нещо, което е фундаментално при нас. В нашия отбор първият защитник е централният нападател. Оттам насетне започва работата да си върнем топката, което е колективен труд. Изключително добре стоеше отборът. Принуждавахме ги да се защитават с пет човека.

"Трябва да продължим по същия начин. Всичко започва от начина на мислене и от това как играчите се влагат в процесите", каза още Веласкес.