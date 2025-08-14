Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хулио Веласкес: Изиграхме много интелигентен мач

14 Август, 2025 21:32 762 4

Старши треньорът на „сините“ не скри задоволството си от постигнатия успех

Хулио Веласкес: Изиграхме много интелигентен мач - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Силна еуфория обзе феновете на Левски, след като столичният гранд елиминира азербайджанския Сабах и продължи напред в европейските клубни турнири. Старши треньорът на „сините“ – Хулио Веласкес, не скри задоволството си от постигнатия успех и сподели какво е наклонило везните в полза на българския тим.

"Изиграхме много интелигентен мач. Отборът разбра много добре какво трябва да направи в двубоя. Ключово за мен беше да не пазим резултата, а да играем, за да спечелим. Играчите го показаха от първата минута. Много съм горд и доволен от всички тях", сподели наставникът на "сините".

"Благодаря от сърце на всички фенове на Левски, които отново бяха с нас. Разбира се, на всички които бяха днес на стадиона, защото не е лесно да се пътува до тук.

Винаги има нещо, което да се подобри, някой детайл. Отборът седи много добре. Считам, че днес си пролича нещо, което е фундаментално при нас. В нашия отбор първият защитник е централният нападател. Оттам насетне започва работата да си върнем топката, което е колективен труд. Изключително добре стоеше отборът. Принуждавахме ги да се защитават с пет човека.

"Трябва да продължим по същия начин. Всичко започва от начина на мислене и от това как играчите се влагат в процесите", каза още Веласкес.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Синева

    2 2 Отговор
    Требва врачане и Ристо агенто на меверето да бъдат бити! Тоя мач с азерите свърши, давайте напред!

    21:57 14.08.2025

  • 2 Ще припадна

    1 6 Отговор
    Тия победили световния грант Сабах 🤣

    22:05 14.08.2025

  • 3 Хасковски каунь

    0 2 Отговор
    Абе резултата за успеха къф е?

    22:28 14.08.2025

  • 4 Иван Грозни

    1 1 Отговор
    НЕ БЪРЗАЙТЕ, И ЛУДОГОРЕЦ ТАКА ГОВОРЕХА. ОЩЕ ПОД ПЪРВОТО СТЪПАЛО, А ТО Е ВИСОКО.

    22:37 14.08.2025

