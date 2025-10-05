Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Арман Дуплантис разкри неочакван страх

Арман Дуплантис разкри неочакван страх

5 Октомври, 2025 18:06 413 1

  • първенец -
  • овчарския скок-
  • арман дуплантис-
  • признание-
  • атлети -
  • височини -
  • стадиона-
  • лека атлетика-
  • рекордьор

Височините извън пистата го плашат

Арман Дуплантис разкри неочакван страх - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двукратният олимпийски и трикратен световен първенец в овчарския скок Арман Дуплантис изненада спортната общественост с откровено признание, което разкрива човешката страна на един от най-успешните атлети на нашето време.

В интервю за Sweden Herald шведският ас сподели, че макар да покорява рекордни височини на стадиона, в ежедневието си изпитва притеснение от големи височини.

„Честно казано, изпитвам известен страх, когато съм нависоко и под мен няма мек матрак,“ сподели с усмивка Дуплантис, хвърляйки светлина върху една неочаквана страна от характера си.

Любопитен момент се разигра в шведския град Авеста – родното място на майка му, където местните жители издигнаха специална конструкция на 6,30 метра – точно колкото е актуалният световен рекорд на Арман. След като триумфира на Световното първенство, звездният атлет прие поканата да се изкачи до тази височина, но този път не с овчарски скок, а с помощта на подемна машина и при строги мерки за безопасност.

Дуплантис, който на шампионата в Токио подобри световния рекорд за 14-и път в кариерата си, доказа, че дори най-големите шампиони имат своите малки страхове. Въпреки това, на пистата той продължава да лети смело и да вдъхновява милиони фенове по света.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Синьо -жълтият фарцал символ на ка-ш.ерн.ите дауни.

    Тал.муди-стите харесват жлътото и синьото .

    Справка знамената на ЕСср-а,косово ,404 и др.

    18:26 05.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ