Арман Дуплантис разкри неочакван страх

Двукратният олимпийски и трикратен световен първенец в овчарския скок Арман Дуплантис изненада спортната общественост с откровено признание, което разкрива човешката страна на един от най-успешните атлети на нашето време.

В интервю за Sweden Herald шведският ас сподели, че макар да покорява рекордни височини на стадиона, в ежедневието си изпитва притеснение от големи височини.

„Честно казано, изпитвам известен страх, когато съм нависоко и под мен няма мек матрак,“ сподели с усмивка Дуплантис, хвърляйки светлина върху една неочаквана страна от характера си.

Любопитен момент се разигра в шведския град Авеста – родното място на майка му, където местните жители издигнаха специална конструкция на 6,30 метра – точно колкото е актуалният световен рекорд на Арман. След като триумфира на Световното първенство, звездният атлет прие поканата да се изкачи до тази височина, но този път не с овчарски скок, а с помощта на подемна машина и при строги мерки за безопасност.

Дуплантис, който на шампионата в Токио подобри световния рекорд за 14-и път в кариерата си, доказа, че дори най-големите шампиони имат своите малки страхове. Въпреки това, на пистата той продължава да лети смело и да вдъхновява милиони фенове по света.