Северномакедонският защитник Никола Серафимов вече е част от Левски

15 Август, 2025 17:38 546 1

Футболистът подписа с клуба за три години

Снимка: ПФК Левски
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Левски направи поредния си силен трансфер това лято, като привлече в редиците си талантливия защитник от Северна Македония – Никола Серафимов.

Новото попълнение подписа договор за три години и официално бе представено от изпълнителния директор на „сините“ Даниел Боримиров.

Серафимов, който се отличава с отлична физика и стабилна игра в отбрана, идва с амбицията да подсили защитната линия на столичния гранд. Привличането му е част от стратегията на Левски за изграждане на боеспособен състав, който да се бори за челните позиции в българското първенство.

Ръководството на Левски изрази увереност, че новият бранител ще внесе необходимата стабилност и класа в отбраната на тима. Привличането на Серафимов е поредната стъпка в амбициозната селекция на „сините“ за предстоящия сезон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мърсула

    какво е туй "Северномакедонски"
    яде ли се, пие ли се ?

    17:43 15.08.2025

