Северномакедонският защитник Никола Серафимов вече е част от Левски

Футболният клуб Левски направи поредния си силен трансфер това лято, като привлече в редиците си талантливия защитник от Северна Македония – Никола Серафимов.

Новото попълнение подписа договор за три години и официално бе представено от изпълнителния директор на „сините“ Даниел Боримиров.

Серафимов, който се отличава с отлична физика и стабилна игра в отбрана, идва с амбицията да подсили защитната линия на столичния гранд. Привличането му е част от стратегията на Левски за изграждане на боеспособен състав, който да се бори за челните позиции в българското първенство.

Ръководството на Левски изрази увереност, че новият бранител ще внесе необходимата стабилност и класа в отбраната на тима. Привличането на Серафимов е поредната стъпка в амбициозната селекция на „сините“ за предстоящия сезон.