Новини
Спорт »
Тенис »
Рафаел Надал влиза в хотелския бизнес в Аржентина с мащабна инвестиция от 200 милиона долара

Рафаел Надал влиза в хотелския бизнес в Аржентина с мащабна инвестиция от 200 милиона долара

15 Август, 2025 20:20 596 0

  • рафаел надал-
  • инвестиция-
  • аржентина-
  • луксозни хотели-
  • туризъм-
  • melía hotels-
  • zel-
  • барилоче-
  • ел калафате-
  • игуасу-
  • мендоса-
  • посадас-
  • салта-
  • ушуая

Местните медии вече говорят за истински туристически бум

Рафаел Надал влиза в хотелския бизнес в Аржентина с мащабна инвестиция от 200 милиона долара - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рафаел Надал изненадващо насочи вниманието си към Южна Америка, като планира да вложи внушителните 200 милиона долара в изграждането на луксозни хотели в Аржентина. Новината разтърси спортните и бизнес среди, а местните медии вече говорят за истински туристически бум. Според официална информация, потвърдена от аржентинския министър на туризма Даниел Скиоли, Надал ще реализира амбициозния си проект чрез сътрудничество между собствената си верига ZEL и световноизвестната Melía Hotels International.

Плановете предвиждат построяването на цели седем петзвездни хотела, разположени в най-живописните и предпочитани туристически дестинации на страната. Сред избраните локации се открояват Барилоче, Ел Калафате, Игуасу, Мендоса, Посадас, Салта и Ушуая – места, които ежегодно привличат хиляди посетители с природните си красоти и уникална атмосфера.

Първият хотел от веригата ще отвори врати в Ел Калафате, като се очаква строителството да приключи до 2026 година.

Инвестицията на Надал не остана незабелязана и в родната му Испания. Изданието „Diario de Mallorca“ разкри, че пет от седемте проекта вече са договорени и подписани, което е ясен знак за сериозността и мащаба на начинанието.

С този ход Рафаел Надал не само разширява бизнес империята си, но и дава силен тласък на аржентинския туристически сектор. Очаква се новите хотели да създадат стотици работни места и да привлекат още повече международни гости в страната.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ