Рафаел Надал влиза в хотелския бизнес в Аржентина с мащабна инвестиция от 200 милиона долара

Рафаел Надал изненадващо насочи вниманието си към Южна Америка, като планира да вложи внушителните 200 милиона долара в изграждането на луксозни хотели в Аржентина. Новината разтърси спортните и бизнес среди, а местните медии вече говорят за истински туристически бум. Според официална информация, потвърдена от аржентинския министър на туризма Даниел Скиоли, Надал ще реализира амбициозния си проект чрез сътрудничество между собствената си верига ZEL и световноизвестната Melía Hotels International.

Плановете предвиждат построяването на цели седем петзвездни хотела, разположени в най-живописните и предпочитани туристически дестинации на страната. Сред избраните локации се открояват Барилоче, Ел Калафате, Игуасу, Мендоса, Посадас, Салта и Ушуая – места, които ежегодно привличат хиляди посетители с природните си красоти и уникална атмосфера.

Първият хотел от веригата ще отвори врати в Ел Калафате, като се очаква строителството да приключи до 2026 година.

Инвестицията на Надал не остана незабелязана и в родната му Испания. Изданието „Diario de Mallorca“ разкри, че пет от седемте проекта вече са договорени и подписани, което е ясен знак за сериозността и мащаба на начинанието.

С този ход Рафаел Надал не само разширява бизнес империята си, но и дава силен тласък на аржентинския туристически сектор. Очаква се новите хотели да създадат стотици работни места и да привлекат още повече международни гости в страната.

Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International.



Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del Presidente @JMilei de personalidades emprendedoras como @GabrielEscarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un… pic.twitter.com/VHdAMMocAz — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) August 12, 2025