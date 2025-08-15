ЦСКА пропусна възможността за трансфер на Морган Поати

В стремежа си да подсили защитната линия, ЦСКА София се оказа с празни ръце, след като основната им цел за левия фланг – Морган Поати – предпочете да удължи престоя си в швейцарския Лозана.

28-годишният бранител официално парафира нов договор, който ще го задържи в клуба до 2028 година.

Френският защитник, който се присъедини към Лозана през 2023 година, вече има зад гърба си впечатляващите 79 мача с екипа на тима. Стабилното му представяне и опитът, натрупан на най-високо ниво, го превърнаха в ключова фигура за швейцарския клуб.

Ръководството на Лозана не скри задоволството си от постигнатото споразумение, като в официално изявление подчерта, че Поати ще продължи да бъде важен стълб в отбраната и ще допринася за развитието на отбора през следващите три сезона.

„Щастливи сме, че Морган остава с нас и ще можем да разчитаме на неговия опит и професионализъм. Пожелаваме му още много успехи с нашия екип“, гласи съобщението на клуба.

Така „червените“ ще трябва да насочат погледа си към други варианти за подсилване на лявата зона на защитата, след като надеждите за привличането на Поати се изпариха.