ЦСКА 1948 с успех над Монтана

ЦСКА 1948 с успех над Монтана

15 Август, 2025 21:05 405 2

  • цска 1948 -
  • монтана -
  • първа лига-
  • футбол-
  • георги русев -
  • мамаду диало

"Червените" вече имат актив от 10 точки

ЦСКА 1948 с успех над Монтана - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев

ЦСКА 1948 надделя с 2:1 над новака Монтана в интригуващ сблъсък от петия кръг на Първа лига. Срещата се проведе на уютния стадион "Витоша" в Бистрица, където домакините демонстрираха характер и класа.

Още в 31-ата минута Георги Русев разпечата вратата на гостите, давайки тон на червените за победа. Само пет минути по-късно Мамаду Диало покачи на 2:0, но радостта му бе краткотрайна – ВАР отмени попадението заради засада. Въпреки това, Диало не се отказа и в 55-ата минута, след прецизно подаване от Борислав Цонев, удвои аванса на ЦСКА 1948.

Монтана не се предаде и върна интригата в мача. В 74-ата минута Борис Димитров, който играе под наем именно от ЦСКА 1948, намали резултата и върна надеждите на гостите. Младият нападател се разписа хладнокръвно, но това не бе достатъчно за точка.

След този успех столичани се изкачиха на престижното трето място във временното класиране с актив от 10 точки, изпреварвайки конкуренцията преди останалите срещи от кръга. Монтана, от своя страна, остава на 13-а позиция с едва 2 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    За първите 35 минути, от които минути не се и игра заради ВАР, имаше 4 ключови грешки на съдийките, които след ВАР бяха променени. 4 от 4 грешки.
    За Монтана играли 2 човека играли в А група и то играчи дадени под наем от ЦСКА 1948. Единият вкара гола, а другият игра силно. Обикновено като се дава под наем, се договаря да не играят срещу клуба на когото са собственост. Тук можеха да си изпатят.

    21:17 15.08.2025

  • 2 Майсторе

    2 0 Отговор
    От 23.08 не те чака нищо хубаво с това треньорче идват мачовете на истината взимай мерки че тези 10 точки ще се задържат доста време лелееееее племеничето как ще ти се оправдава един господ знае ама ти имаш пари ще плащаш за аматьорчета и толкоз

    21:22 15.08.2025

