ЦСКА 1948 с успех над Монтана

ЦСКА 1948 надделя с 2:1 над новака Монтана в интригуващ сблъсък от петия кръг на Първа лига. Срещата се проведе на уютния стадион "Витоша" в Бистрица, където домакините демонстрираха характер и класа.

Още в 31-ата минута Георги Русев разпечата вратата на гостите, давайки тон на червените за победа. Само пет минути по-късно Мамаду Диало покачи на 2:0, но радостта му бе краткотрайна – ВАР отмени попадението заради засада. Въпреки това, Диало не се отказа и в 55-ата минута, след прецизно подаване от Борислав Цонев, удвои аванса на ЦСКА 1948.

Монтана не се предаде и върна интригата в мача. В 74-ата минута Борис Димитров, който играе под наем именно от ЦСКА 1948, намали резултата и върна надеждите на гостите. Младият нападател се разписа хладнокръвно, но това не бе достатъчно за точка.

След този успех столичани се изкачиха на престижното трето място във временното класиране с актив от 10 точки, изпреварвайки конкуренцията преди останалите срещи от кръга. Монтана, от своя страна, остава на 13-а позиция с едва 2 пункта.