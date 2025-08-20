Спортът по ТВ в сряда (20 август)

16.30 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, първи етап, мъже Евроспорт 1
20.30 Баскетбол, Нидерландия – България Би Ти Ви Екшън
21.00 Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм МАХ Спорт 1
22.00 Фенербахче – Бенфика Би Ти Ви Екшън
22.00 Базел – Копенхаген Ринг
22.00 Болтън – Рединг Диема спорт 2
01.00 Сиенсиано – Боливар МАХ Спорт 4
01.30 Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм МАХ Спорт 1
02.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, смесени двойки Евроспорт 1
03.30 Интернасионал – Фламенго МАХ Спорт 4
