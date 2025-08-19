Рафаел Леао от Милан пропуска старта на Серия "А"

Португалската звезда на Милан Рафаел Леао получи неприятна травма по време на двубоя за Купата на Италия срещу Бари, информират италианските спортни издания.

Още в 14-ата минута на срещата Леао откри резултата за своя тим, но радостта му бе кратка – веднага след попадението той бе принудително заменен от Сантиаго Хименес заради разтежение в десния прасец.

Медицинският щаб на "червено-черните" вече потвърди, че нападателят със сигурност ще пропусне първия шампионатен мач – домакинството срещу новака Кремонезе, което ще се проведе тази събота на "Сан Сиро".

Състоянието на Леао ще бъде наблюдавано ежедневно, като надеждите са той да се възстанови навреме за гостуването на Лече на 29 август. Все още обаче не е ясно дали португалецът ще бъде на разположение за втория кръг от италианския елит.