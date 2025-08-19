Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рафаел Леао от Милан пропуска старта на Серия "А"

Рафаел Леао от Милан пропуска старта на Серия "А"

19 Август, 2025 18:04 348 0

  • рафаел леао-
  • милан-
  • контузия-
  • серия а-
  • купа на италия-
  • футбол-
  • новини-
  • спорт-
  • кремонезе-
  • лече

Голям удар за "росонерите"!

Рафаел Леао от Милан пропуска старта на Серия "А" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Португалската звезда на Милан Рафаел Леао получи неприятна травма по време на двубоя за Купата на Италия срещу Бари, информират италианските спортни издания.

Още в 14-ата минута на срещата Леао откри резултата за своя тим, но радостта му бе кратка – веднага след попадението той бе принудително заменен от Сантиаго Хименес заради разтежение в десния прасец.

Медицинският щаб на "червено-черните" вече потвърди, че нападателят със сигурност ще пропусне първия шампионатен мач – домакинството срещу новака Кремонезе, което ще се проведе тази събота на "Сан Сиро".

Състоянието на Леао ще бъде наблюдавано ежедневно, като надеждите са той да се възстанови навреме за гостуването на Лече на 29 август. Все още обаче не е ясно дали португалецът ще бъде на разположение за втория кръг от италианския елит.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ