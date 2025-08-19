Матей Казийски е инвестирал над 1.1 млн. лева в технологична компания

Матей Казийски е придобил акции за над 1.1 млн. лева в българска технологична компания, пише money.bg.

На 12 август тази година в Търговския регистър (ТР) е вписано увеличение на капитала на компанията с 8913 нови акции, общата стойност на което е 1.117 млн. лв.

Според публикувани в регистъра платежни документи общата инвестирана сума от българския волейболист е 1 112 047 лв., а записаните от него акции са 3961. Това го превръща във водещия участник в този рунд.

Част от досегашните акционери също са увеличили дела си.

Друг основен инвеститор е записал 1 148 акции. След това увеличение основен акционер остава дружеството, собственост на основателя на компанията Александър Лефтеров, с малко над 40% от капитала.

„Матей Казийски е един от най-разпознаваемите български спортисти в последните години. Фактът че, той първо ни подкрепи с мостово финансиране, а след това трансформира цялата си подкрепата чрез записване на акции, е силен знак за доверие в траекторията на развитието на компанията“, коментира пред българското издание Forbes основателят и главен технологичен директор Александър Лефтеров.

След като над 20 години Матей Казийски живя в чужбина и игра за различни европейски тимове, изглежда сега той е решил да инвестира част от заработеното като спортист в родината. Чрез инвестицията си от над 1 млн. лв. той се позиционира и като значим инвеститор в българската предприемаческа екосистема.

Наскоро стана ясно, че волейболистът, който през септември ще навърши 41 години, се завръща в българското първенство. От октомври той ще се присъедини към пловдивския Локомотив Авиа, който през изминалия сезон завърши втори след Левски. Освен в българското първенство, през новия сезон железничарите ще се състезават и във втория по сила европейски клубен турнир – Купата на CEV.