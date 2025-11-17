Казийски и Соколов блестят при успех на Халкбанк в турската Суперлига

Българските асове Матей Казийски и Цветан Соколов изиграха ключова роля за впечатляващата победа на Халкбанк Анкара като гост на Алтекма Измир с 3:2 гейма (21:25, 25:22, 25:16, 21:25, 15:11) в оспорван двубой от третия кръг на елитното първенство на Турция. Двамата демонстрираха класа и хладнокръвие в решаващите моменти, като завършиха срещата с по 24 точки – най-висок резултат сред всички състезатели на терена.

Казийски впечатли с цели 5 аса, докато Соколов добави 2 директни точки от сервис и 2 блокади, затвърждавайки реномето си на универсален нападател. Техният принос бе от изключително значение за състава, воден от българския треньор Радостин Стойчев.

Въпреки силната съпротива на домакините, водени от Габриел да Силва, който реализира 23 точки, Халкбанк показа характер и несломим дух, за да изкове третата си поредна победа от началото на сезона. Така тимът от Анкара се изкачи на трето място във временното класиране и продължава да преследва лидерите в шампионата.