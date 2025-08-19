Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси подготвя мащабна чистка: Още десетима футболисти на изхода до края на трансферния прозорец

19 Август, 2025 23:17 522 0

  • челси -
  • трансферна революция-
  • състав -
  • продажби-
  • николас джаксън-
  • рахийм стърлинг -
  • кристофър нкунку-
  • аксел дисаси

Сред поставените в трансферната листа са Николас Джаксън, Рахийм Стърлинг, Кристофър Нкунку и други

Челси подготвя мащабна чистка: Още десетима футболисти на изхода до края на трансферния прозорец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лондонският гранд Челси е на прага на нова трансферна революция, след като вече се раздели с почти цял състав на стойност над 200 милиона паунда. Въпреки впечатляващите приходи от продажби, „сините“ от „Стамфорд Бридж“ не възнамеряват да спират дотук и са решени да се освободят от още десетима свои играчи преди затварянето на летния трансферен прозорец.

Сред футболистите, които са с куфарите на прага, попадат имената на Николас Джаксън, Рахийм Стърлинг – който получава внушителните 300 000 паунда седмично, Кристофър Нкунку, Аксел Дисаси, Ренато Вейга, Карни Чуквуемека, Давид Датро Фофана и Бен Чилуел. Младите таланти Тайрик Джордж и Аарон Анселмино също не влизат в сметките на новия мениджър Енцо Мареска за предстоящия сезон. Ръководството на Челси е твърдо решено да намери нови отбори за всеки от тези играчи, като при липса на подходящи оферти е склонно да ги преотстъпи под наем.

Най-голям интерес на трансферния пазар предизвиква Николас Джаксън, за когото се борят клубове като Нюкасъл, Астън Вила, Милан, Ювентус и Наполи. Въпреки това, високата цена, която лондончани са поставили за нападателя, засега спира евентуалните сделки.

За останалите футболисти към момента няма предложения, които да удовлетворяват финансовите изисквания на клуба.

В същото време Челси вече е инвестирал над 240 милиона паунда в нови попълнения през това лято, но за да финализира амбициозните си цели и да привлече звезди като Алехандро Гарначо и Чави Симонс, клубът се нуждае от още приходи от продажби.


