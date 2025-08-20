Новини
Хамзат Чимаев подари шампионския си пояс на Рамзан Кадиров при триумфалното си завръщане в Чечня

20 Август, 2025 19:37 620 5

В главното събитие на UFC 319, чеченецът демонстрира безапелационна доминация над Дрикус дю Плеси

Хамзат Чимаев подари шампионския си пояс на Рамзан Кадиров при триумфалното си завръщане в Чечня - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

Сензационно посрещане очакваше Хамзат Чимаев, новия крал на средната категория в UFC, при пристигането му в родната Чечня. След като покори върха на световния ММА, Чимаев, известен като "Вълка", се завърна у дома, носейки със себе си трофея от престижната организация.

В главното събитие на UFC 319, Чимаев демонстрира безапелационна доминация над Дрикус дю Плеси, като спечели титлата с единодушно съдийско решение. С този успех 31-годишният боец не само се нареди сред руските шампиони на UFC, но и стана първият чеченец, достигнал до върха в тази категория.

При пристигането си на летището, Чимаев бе посрещнат като истински национален герой – с бурни аплодисменти и възторжени фенове. Сред посрещачите се открояваше и Рамзан Кадиров – лидерът на Чечня, чиято репутация е белязана от остри критики заради нарушения на човешките права и санкции, наложени от САЩ. Въпреки международния натиск и предишните затруднения, които връзката му с Кадиров създаваше за пътуванията на Чимаев до Америка, този път боецът безпроблемно пристигна в Чикаго за големия мач.

В знак на уважение и близки отношения, Чимаев подари шампионския си пояс на Кадиров, който гордо го носеше пред обективите, облечен с тениска с лика на шампиона. Сцената се превърна в символ на триумфа и единството между спортиста и чеченския лидер, докато тълпата не спираше да аплодира. Този жест затвърди не само статута на Чимаев като спортна икона, но и подчерта сложните политически и обществени връзки, които съпътстват успехите му на международната сцена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичовцииии

    4 0 Отговор
    Нали писахте, че Козиров е умрял?

    Сега се оказа, че е възкръснал като Исус. Или пък вие сте лъгали, че е умрял.

    Коментиран от #3, #4

    19:45 20.08.2025

  • 2 Гост

    0 2 Отговор
    Тези примитивни овцееби не трябва да припарват до цивилизования свят дори и в качеството на бойни животни. А за средновековната сервилност...

    Коментиран от #5

    20:05 20.08.2025

  • 3 Е, сега

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чичовцииии":

    Добре е да се съмняваш в нивините, само не богохулствай и не споменавай името Господне в суе!

    20:19 20.08.2025

  • 4 Е, сега

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чичовцииии":

    Добре е да се съмняваш в нивините, само не богохулствай и не споменавай името Господне в суе!

    20:20 20.08.2025

  • 5 Да точно

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Тези Карат Путин
    Да целува КУРанът.

    Хахахахаха

    Точно тези млатят Руски Полицаи и Военни
    И никой не им държи сметка
    В Руската Кочина.

    Овцееееби на Руски Мусори .

    20:22 20.08.2025

