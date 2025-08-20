Хамзат Чимаев подари шампионския си пояс на Рамзан Кадиров при триумфалното си завръщане в Чечня

Сензационно посрещане очакваше Хамзат Чимаев, новия крал на средната категория в UFC, при пристигането му в родната Чечня. След като покори върха на световния ММА, Чимаев, известен като "Вълка", се завърна у дома, носейки със себе си трофея от престижната организация.
В главното събитие на UFC 319, Чимаев демонстрира безапелационна доминация над Дрикус дю Плеси, като спечели титлата с единодушно съдийско решение. С този успех 31-годишният боец не само се нареди сред руските шампиони на UFC, но и стана първият чеченец, достигнал до върха в тази категория.
При пристигането си на летището, Чимаев бе посрещнат като истински национален герой – с бурни аплодисменти и възторжени фенове. Сред посрещачите се открояваше и Рамзан Кадиров – лидерът на Чечня, чиято репутация е белязана от остри критики заради нарушения на човешките права и санкции, наложени от САЩ. Въпреки международния натиск и предишните затруднения, които връзката му с Кадиров създаваше за пътуванията на Чимаев до Америка, този път боецът безпроблемно пристигна в Чикаго за големия мач.
В знак на уважение и близки отношения, Чимаев подари шампионския си пояс на Кадиров, който гордо го носеше пред обективите, облечен с тениска с лика на шампиона. Сцената се превърна в символ на триумфа и единството между спортиста и чеченския лидер, докато тълпата не спираше да аплодира. Този жест затвърди не само статута на Чимаев като спортна икона, но и подчерта сложните политически и обществени връзки, които съпътстват успехите му на международната сцена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чичовцииии
Сега се оказа, че е възкръснал като Исус. Или пък вие сте лъгали, че е умрял.
Коментиран от #3, #4
19:45 20.08.2025
2 Гост
Коментиран от #5
20:05 20.08.2025
3 Е, сега
До коментар #1 от "Чичовцииии":Добре е да се съмняваш в нивините, само не богохулствай и не споменавай името Господне в суе!
20:19 20.08.2025
4 Е, сега
До коментар #1 от "Чичовцииии":Добре е да се съмняваш в нивините, само не богохулствай и не споменавай името Господне в суе!
20:20 20.08.2025
5 Да точно
До коментар #2 от "Гост":Тези Карат Путин
Да целува КУРанът.
Хахахахаха
Точно тези млатят Руски Полицаи и Военни
И никой не им държи сметка
В Руската Кочина.
Овцееееби на Руски Мусори .
20:22 20.08.2025