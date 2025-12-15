Бивш UFC боец заловен с огромно количество кокаин при мащабна акция в Канада

Бившият ММА състезател Алекс Гарсия попадна в центъра на зрелищна полицейска операция, след като органите на реда иззеха над 100 килограма кокаин, значителни количества други наркотици и оръжияв Монреал, Канада. Арестът, осъществен на 8 декември, разтърси спортните и криминалните среди, а разследването продължава с пълна сила.

Според официалната информация, освен внушителното количество кокаин, спецчастите са открили още 5 килограма хероин, три огнестрелни оръжия и над 220 000 щатски долара в брой.

Заедно с Гарсия, в ареста попаднаха още двама души, докато властите издирват още двама заподозрени, свързани с престъпната група.

Полицията разкрива, че разследването срещу Гарсия е започнало още през лятото на 2025 година. Тогава бившият боец е бил засечен да придобива големи количества наркотици в Торонто, с намерение да ги пласира на черния пазар в Монреал.

Алекс Гарсия, познат на феновете на смесените бойни изкуства, прекара пет години в престижната организация UFC, където се състезаваше в полусредна категория. В рамките на своята спортна кариера той записва пет победи и пет загуби, а след напускането на UFC през 2020 г. участва в две срещи в руската лига ACA, преди окончателно да се оттегли от професионалния спорт.