Бивш UFC боец заловен с огромно количество кокаин при мащабна акция в Канада

15 Декември, 2025 16:05 1 024 4

Случаят предизвика широк обществен отзвук

Бивш UFC боец заловен с огромно количество кокаин при мащабна акция в Канада - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият ММА състезател Алекс Гарсия попадна в центъра на зрелищна полицейска операция, след като органите на реда иззеха над 100 килограма кокаин, значителни количества други наркотици и оръжияв Монреал, Канада. Арестът, осъществен на 8 декември, разтърси спортните и криминалните среди, а разследването продължава с пълна сила.

Според официалната информация, освен внушителното количество кокаин, спецчастите са открили още 5 килограма хероин, три огнестрелни оръжия и над 220 000 щатски долара в брой.

Заедно с Гарсия, в ареста попаднаха още двама души, докато властите издирват още двама заподозрени, свързани с престъпната група.

Полицията разкрива, че разследването срещу Гарсия е започнало още през лятото на 2025 година. Тогава бившият боец е бил засечен да придобива големи количества наркотици в Торонто, с намерение да ги пласира на черния пазар в Монреал.

Алекс Гарсия, познат на феновете на смесените бойни изкуства, прекара пет години в престижната организация UFC, където се състезаваше в полусредна категория. В рамките на своята спортна кариера той записва пет победи и пет загуби, а след напускането на UFC през 2020 г. участва в две срещи в руската лига ACA, преди окончателно да се оттегли от професионалния спорт.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    А какво станА с наш Гълъбин 🤔❗

    16:12 15.12.2025

  • 2 Винкело

    5 0 Отговор
    ММА "боец", с какво да го хванат? С "Том Сойер" ли?

    16:29 15.12.2025

  • 3 Трол

    3 0 Отговор
    Познавам го този, не е такъв човек. Учтиво момче е и винаги поздравява.

    16:33 15.12.2025

  • 4 Амчи то с това име

    3 0 Отговор
    с какво друго могат да го хванат, освен с кокаин?

    16:57 15.12.2025

