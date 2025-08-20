Манчестър Сити обвърза млад талант с дългосрочен договор

Манчестър Сити направи важна крачка към бъдещето, като осигури подписа на един от най-обещаващите си млади таланти – Рико Луис. Според информация на The Athletic, „гражданите“ са на финалната права в преговорите за ново споразумение с 20-годишния защитник, което ще го задържи на „Етихад“ до лятото на 2030 година.

Луис, който е продукт на академията на Манчестър Сити и се присъединява към клуба още през 2013 година, се утвърди като ключова фигура в състава на Пеп Гуардиола. През изминалия сезон младият англичанин записа 28 участия във Висшата лига, като се отчете с един гол и две асистенции – постижения, които подчертават неговия прогрес и значимост за отбора.

Настоящият контракт на Рико Луис с „небесносините“ изтича през 2028 година, но ръководството на клуба не губи време и вече работи по удължаването му, за да гарантира, че талантливият бранител ще остане част от амбициозния проект на Манчестър Сити за още дълги години.

Освен впечатляващите си изяви на клубно ниво, Луис вече има и пет мача с екипа на английския национален отбор, след като дебютира за „Трите лъва“ през 2023 година.