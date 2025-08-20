Новини
България с четирима полуфиналисти на световното по кану-каяк

20 Август, 2025 21:47 314 0

Първанството е в Милано

България с четирима полуфиналисти на световното по кану-каяк - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Четирима българи се класираха за полуфиналите в своите дисциплини на Световното първенство по кану-каяк за мъже и жени, което започна днес в Милано (Италия), информира БНР.

На едноместен каяк 1000 метра Мирослав Кирчев преодоля сериите, след като зае пето място в четвърта с 3:31.56 минути. На 22 август той ще стартира във втора серия от полуфиналите.

Най-бърз в неговата серия днес беше Фернандо Пимента (Португалия) с 3:27.93 минути.

Участничката на Олимпийските игри в Париж 2024 Йоана Георгиева се класира за полуфиналите на едноместен каяк 500 метра при жените. Тя финишира четвърта в четвърта серия с 1:54.01 минута.

Преслав Георгиев на едноместно кану 200 метра също е сред полуфиналистите, след като се нареди втори в първа серия с 42.04 секунди. Българинът изостана само от представителя на домакините Матия Алфонси (Италия), който записа 40.66 секунди.

На едноместен каяк 200 метра Теодор Асенов е втори в трета серия и с 35.29 секунди и също продължава на полуфиналите утре.

Други двама национали отпаднаха от надпреварата. В дисциплината 500 метра едноместно кану Радостина Ангелова финишира осма (последна) в трета серия с 2:15.87 минути, а на 1000 метра едноместно кану Преслав Георгиев е осми (предпоследен) с 4:13.63 минута.

Световното първенство по кану-каяк в Милано продължава до 24 август.


