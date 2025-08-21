Новини
Трансбоксьорката Имане Хелиф сложи край на кариерата си

Трансбоксьорката Имане Хелиф сложи край на кариерата си

21 Август, 2025 08:21

Новината съобщи мениджърът й Насер Йесфах

Трансбоксьорката Имане Хелиф сложи край на кариерата си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф от Алжир сложи край на спортната си кариера, заяви мениджърът на спортистката Насер Йесфах пред портала Nice Matin.

"Тя се е отказала от всичко, дори не е започвала отново да се боксира след случилото се на Олимпийските игри. Тренира в Алжир или ходи в Катар, за да поддържа форма, но нищо повече", каза Йесфах.

Хелиф спечели титлата на Олимпийските игри в Париж 2024 в категория до 66 килограма. След завършването на Олимпийските игри в Париж френският журналист Джафар Аит Аудиа публикува репортаж за теста за пола на Хелиф. Хормонален тест е открил у нея същите нива на тестостерон като при мъжете, пише "Гонг.бг".

По-късно алжирката заведе дело срещу Международната боксова асоциация (IBA). Ръководството на IBA също оспори в съда действията на Международния олимпийски комитет, който позволи на Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин, дисквалифицирани от Световното първенство през 2023 година поради неуспешни тестове за полов признак, да участват в олимпийския турнир в Париж.

Международната федерация по бокс (World Boxing) вече въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 0 Отговор
    Не може да се сложи край на нещо несъществуващо !!! Мъж да бие жени не е кариера , а падение !!!

    08:26 21.08.2025

  • 2 Бончо

    21 0 Отговор
    А медала от Олимпиадата ще го върне ли? Не се разбира!

    Коментиран от #14

    08:26 21.08.2025

  • 3 тренер

    21 0 Отговор
    Ами да, след като вече постановиха тестове за пол преди състезанията, логично да сложи😉
    А титлите взети с измама, ще върне ли тоя?

    08:27 21.08.2025

  • 4 Изрод

    12 0 Отговор
    Може и край на живота си.

    08:27 21.08.2025

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 0 Отговор
    Бай Пън и компания май му липсват.....та от мъка по тях......

    08:28 21.08.2025

  • 6 Възмутен

    15 0 Отговор
    Подъл измамник!

    08:28 21.08.2025

  • 7 Ирония

    11 0 Отговор
    Да се боксира в трета категория: мъже, които си мислят, че са жени.

    08:30 21.08.2025

  • 8 Хахаха

    10 0 Отговор
    Що не отива да се боксира с мъже? Щото ще му начукат канчето...

    Коментиран от #17

    08:31 21.08.2025

  • 9 Павката

    4 0 Отговор
    Май е пуснал сълза докато пише статията. "Кариерата" на джендъра изобщо не е трябвало и да започва.

    08:31 21.08.2025

  • 10 Механик

    11 0 Отговор
    Продължавате да говорите за НЕЩОТО в женски род, при положение, че бе доказано, че това е мъж???

    08:34 21.08.2025

  • 11 Ами, да

    7 0 Отговор
    Отказал се е защото вече не му се разрешава да бие жени!

    08:35 21.08.2025

  • 12 в кратце

    5 0 Отговор
    Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, а там мистър Хелиф няма да може да се състезава,защо е мъж.Мъж в женски двубой няма как да участва.

    08:40 21.08.2025

  • 13 лоза

    0 0 Отговор
    Нали в Алжир жени не бият други жени?

    08:42 21.08.2025

  • 14 Ами тя и олимпиадата бе

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бончо":

    пеdalска, както и президента на страната в която се проведе. Баба му го шамаросва и юмручи всеки ден, а той шмъркача от купето крие булото в dupето.

    08:50 21.08.2025

  • 15 ринг

    3 0 Отговор
    Да й отнемат златния медал!Тези,които защитаваха този,да ги изключат завинаги от спорта!

    08:51 21.08.2025

  • 16 Гост№4442

    3 0 Отговор
    ох горкия муржо се отказал,моля ви позволете му да бие жени отново

    08:52 21.08.2025

  • 17 Ами тя и една красива

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаха":

    рускиня го предизвика на спаринг, като му зашлеви шамар с обидни думи, ама тоя грозен peдаl въобще не реагира, защото щеше да го разбие за нула време.

    08:53 21.08.2025

