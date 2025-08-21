Трансбоксьорката Имане Хелиф сложи край на кариерата си

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф от Алжир сложи край на спортната си кариера, заяви мениджърът на спортистката Насер Йесфах пред портала Nice Matin.
"Тя се е отказала от всичко, дори не е започвала отново да се боксира след случилото се на Олимпийските игри. Тренира в Алжир или ходи в Катар, за да поддържа форма, но нищо повече", каза Йесфах.
Хелиф спечели титлата на Олимпийските игри в Париж 2024 в категория до 66 килограма. След завършването на Олимпийските игри в Париж френският журналист Джафар Аит Аудиа публикува репортаж за теста за пола на Хелиф. Хормонален тест е открил у нея същите нива на тестостерон като при мъжете, пише "Гонг.бг".
По-късно алжирката заведе дело срещу Международната боксова асоциация (IBA). Ръководството на IBA също оспори в съда действията на Международния олимпийски комитет, който позволи на Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин, дисквалифицирани от Световното първенство през 2023 година поради неуспешни тестове за полов признак, да участват в олимпийския турнир в Париж.
Международната федерация по бокс (World Boxing) вече въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно.
1 Пич
08:26 21.08.2025
2 Бончо
Коментиран от #14
08:26 21.08.2025
3 тренер
А титлите взети с измама, ще върне ли тоя?
08:27 21.08.2025
4 Изрод
08:27 21.08.2025
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
08:28 21.08.2025
6 Възмутен
08:28 21.08.2025
7 Ирония
08:30 21.08.2025
8 Хахаха
Коментиран от #17
08:31 21.08.2025
9 Павката
08:31 21.08.2025
10 Механик
08:34 21.08.2025
11 Ами, да
08:35 21.08.2025
12 в кратце
08:40 21.08.2025
13 лоза
08:42 21.08.2025
14 Ами тя и олимпиадата бе
До коментар #2 от "Бончо":пеdalска, както и президента на страната в която се проведе. Баба му го шамаросва и юмручи всеки ден, а той шмъркача от купето крие булото в dupето.
08:50 21.08.2025
15 ринг
08:51 21.08.2025
16 Гост№4442
08:52 21.08.2025
17 Ами тя и една красива
До коментар #8 от "Хахаха":рускиня го предизвика на спаринг, като му зашлеви шамар с обидни думи, ама тоя грозен peдаl въобще не реагира, защото щеше да го разбие за нула време.
08:53 21.08.2025