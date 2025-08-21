Новини
Арда ще пише нова страница в историят си срещу полския Ракув

21 Август, 2025 10:53 466 0

Двубоят ще се играе от 22:00 часа

Арда ще пише нова страница в историят си срещу полския Ракув - 1
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Кърджали излиза тази вечер срещу Ракув Ченстохова в първи плейоф за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят ще се играе на Миейски Стадион в раков от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде словакът Михал Оченаш. Мачът може да бъде проследен на живо в ефира на телевизия Диема спорт 2 и Дарик радио-.

Тимът на Александър Тунчев пише своята европейска приказка през този сезон. Кърджалийци вече постигнаха исторически успехи – първи гол в евротурнирите, първа победа и първо елиминиране на съперник. Арда се справи последователно с финландския ХИК Хелзинки и литовския Кауно Жалгирис. Поляците също започнаха силно европейската си кампания. Ракув отстрани Жилина, а след това направи обрат срещу Макаби Хайфа, за да стигне до плейофите, където влиза като фаворит в двойката.

Арда отложи шампионатния си мач срещу ЦСКА, за да се подготви максимално за сблъсъка в Полша. „Небесносините“ насочиха изцяло вниманието си към европейския фронт. Ракув, от своя страна, прекъсна серията си от две поредни загуби в Екстракласата, след като през уикенда надви трудно Брук-Бет Термалица с 3:2 като гост.

Добрата новина за Арда е възстановяването и картотекирането на Патрик Луан, който ще бъде на разположение на Александър Тунчев. Извън сметките обаче остава трайно контузеният защитник Пламен Крачунов. Ракув няма сериозни кадрови проблеми и ще може да разчита на оптимален състав за срещата.

Двубоят е първи официален сблъсък между двата отбора. Арда ще търси положителен резултат, който да остави интригата за реванша в Кърджали. Полският тим ще се опита да затвърди статута си на фаворит, разчитайки на опита и качеството в състава. Очаква се стадионът на домакините да бъде пълен.


