Ник Кирьос няма да участва на US Open

Австралийският тенисист Ник Кирьос официално пропуска тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ, потвърдиха водещи световни медии. Решението му не изненада феновете, тъй като 30-годишният спортист не е излизал на сингъл корта от март насам, а проблемите с коляното му продължават да го измъчват.

Въпреки краткото си завръщане на двойки във Вашингтон през юли, където си партнираше с френския ас Гаел Монфис, Кирьос отново усети болки и бе принуден да се откаже от по-нататъшни участия.

Освен от индивидуалната надпревара, Кирьос се оттегли и от смесените двойки, където трябваше да играе рамо до рамо с бившата шампионка Наоми Осака. Това допълнително разочарова почитателите на тениса, които очакваха зрелищни двубои и нестандартни комбинации.

Последното участие на Кирьос на US Open бе през 2022 година, когато достигна до четвъртфиналите на престижния турнир във Флъшинг Медоус. Същата година той записа и най-големия си успех в кариерата – финал на Уимбълдън.