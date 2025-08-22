Новини
Спорт »
Тенис »
Ник Кирьос няма да участва на US Open

22 Август, 2025 16:43 314 0

Австралийската звезда отново извън корта

Ник Кирьос няма да участва на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Австралийският тенисист Ник Кирьос официално пропуска тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ, потвърдиха водещи световни медии. Решението му не изненада феновете, тъй като 30-годишният спортист не е излизал на сингъл корта от март насам, а проблемите с коляното му продължават да го измъчват.

Въпреки краткото си завръщане на двойки във Вашингтон през юли, където си партнираше с френския ас Гаел Монфис, Кирьос отново усети болки и бе принуден да се откаже от по-нататъшни участия.

Освен от индивидуалната надпревара, Кирьос се оттегли и от смесените двойки, където трябваше да играе рамо до рамо с бившата шампионка Наоми Осака. Това допълнително разочарова почитателите на тениса, които очакваха зрелищни двубои и нестандартни комбинации.

Последното участие на Кирьос на US Open бе през 2022 година, когато достигна до четвъртфиналите на престижния турнир във Флъшинг Медоус. Същата година той записа и най-големия си успех в кариерата – финал на Уимбълдън.


Новини по спортове:
